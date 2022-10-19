Bakan Bilgin: Yeni teklif 2003 sonrası tüm maden kazalarını kapsayacak

Bartın'daki maden kazası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının da ana başlığıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce maden kazasında hayatını kaybedenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdi. Yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

Mali destek paketi torba yasaya eklenecek

Erdoğan ayrıca maden kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin de bir an önce Meclis'e getirilmesi talimatını verdi. Destek paketinin torba yasaya eklenmesi planlanıyor.

Maden şehidi yakınlarına istihdam sınırı kaldırılıyor

İşçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin lirayı aşan nakdi yardım yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de toplantıda ayrıntılı bir sunum yaptı. Dönmez çalışmanın şeffaf yürütüleceğini vurguladı.

Bakan Bilgin ayrıntıları açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madencilere yönelik hazırlanan kanun teklifinin Meclis'e gönderileceğini söyledi.

Bilgin, çalışmanın 2003'ten sonraki tüm maden kazalarında hayatını kaybedenleri kapsayacağını açıkladı.