FETÖ şüphelileri gizli bölmelerde yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Çelebi'ye rozetini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Çelebi'ye rozetini taktı
Son Dakika, %0 Faizli 10.000 TL
Son Dakika, %0 Faizli 10.000 TL
Sponsorlu İçerik
Köpekler, İstanbul'un göbeğinde turistlere saldırı
Köpekler, İstanbul'un göbeğinde turistlere saldırı
Erdoğan: İhmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
Erdoğan: İhmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
Kamu personeline 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak
Kamu personeline 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak
Bakan Bilgin: Yeni teklif 2003 sonrası tüm maden kazalarını kapsayacak
Bakan Bilgin: Yeni teklif 2003 sonrası tüm maden kazalarını kapsayacak
'BES'te yaklaşık 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşıldı'
'BES'te yaklaşık 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşıldı'
Sızıntı tespit edilen çöp tesisi soruşturmasında il müdürü görevden alındı
Sızıntı tespit edilen çöp tesisi soruşturmasında il müdürü görevden alındı
Ankara dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak
Ankara dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak
YÖK'ten korsan tez avı! 17 internet sitesi hakkında suç duyurusu
YÖK'ten korsan tez avı! 17 internet sitesi hakkında suç duyurusu
Kademeli emeklilik sistemi ile 4.5 milyon kişi emekli olacak
Kademeli emeklilik sistemi ile 4.5 milyon kişi emekli olacak
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
Bazı bakanlık ve kurumlara 1509 yeni kadro
Bazı bakanlık ve kurumlara 1509 yeni kadro
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'asgari ücret' açıklaması
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'asgari ücret' açıklaması
Kamuda 'kağıt belge' ortadan kalkacak
Kamuda 'kağıt belge' ortadan kalkacak
FETÖ'nün para transfer yöntemleri deşifre edildi
FETÖ'nün para transfer yöntemleri deşifre edildi
Kanun teklifi TBMM'de: İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
Kanun teklifi TBMM'de: İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
Bakan Bozdağ: Adalet Bakanlığı yapmak Kur'an okumaya engel değil
Bakan Bozdağ: Adalet Bakanlığı yapmak Kur'an okumaya engel değil
Erdoğan: Yaz stajı ücretini asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz
Erdoğan: Yaz stajı ücretini asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz
Başkentte özel halk otobüsleri seferlere yeniden başladı
Başkentte özel halk otobüsleri seferlere yeniden başladı
Kayseri İl Milli Eğitim'den 'yönetici değişikliği' açıklaması
Kayseri İl Milli Eğitim'den 'yönetici değişikliği' açıklaması
Bakanlık '500 yeni icra dairesi açılacak' iddialarını yalanladı
Bakanlık '500 yeni icra dairesi açılacak' iddialarını yalanladı
CHP, dezenformasyonla mücadele düzenlemesini AYM'ye taşıdı
CHP, dezenformasyonla mücadele düzenlemesini AYM'ye taşıdı
Mahir Ünal yanıtladı: Dezenformasyon yasasında suç unsuruna kim karar verecek?
Mahir Ünal yanıtladı: Dezenformasyon yasasında suç unsuruna kim karar verecek?
İstanbul'da konut fiyatları üç katına çıktı
İstanbul'da konut fiyatları üç katına çıktı
Bakan Dönmez TBMM'de Amasra'yı anlattı: Karakutu var, konuşmalar incelenecek
Bakan Dönmez TBMM'de Amasra'yı anlattı: Karakutu var, konuşmalar incelenecek
Kapadokya'daki balon kazasına ilişkin Başhekimden açıklama
Kapadokya'daki balon kazasına ilişkin Başhekimden açıklama
FETÖ'nün güncel yapılanmasında 59 ilde 704 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel yapılanmasında 59 ilde 704 gözaltı kararı
Memurun fazla mesai ücreti gelecek yıl 2 katına çıkacak
Memurun fazla mesai ücreti gelecek yıl 2 katına çıkacak
Erdoğan'dan Bartın talimatı: Aranızda toplanın bu konuyu hemen çözün!
Erdoğan'dan Bartın talimatı: Aranızda toplanın bu konuyu hemen çözün!
Advertisement
Ana sayfaHaberler Terör

FETÖ şüphelileri gizli bölmelerde yakalandı

Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan şüpheli sayısı 626'ya yükseldi, iki şüphelinin saklandıkları gizli bölmelerde yakalandıkları anlar kameralara yansıdı- Operasyon kapsamında yaklaşık 26 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 13:00
Yazdır
FETÖ şüphelileri gizli bölmelerde yakalandı

- Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) birimleri tarafından yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan şüpheli sayısı 626'ya yükseldi, iki şüphelinin saklandıkları gizli bölmelerde yakalandıkları anlar kameralara yansıdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 704 şüphelinin yakalanması amacıyla dün 59 ilde başlatılan operasyon sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve MASAK ekiplerince 8 ay gizlilik içinde yürütülen çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 626'ya yükseldi. Çalışmalarda çoğunluğu doktor ve öğretmenlerden oluşan 16 aktif kamu çalışanı da yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerin üst aramaları ile sakladıkları yerlerde ele geçirilen yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz ve altına da el konuldu. Altın ve dövizlerin örgüt üyelerine dağıtılmak üzere biriktirildiği öğrenildi.

- Gizli bölme ve zulalar polisin dikkatinden kaçmadı

Operasyonel birimlerin önceden belirlediği adreslere gerçekleştirdiği baskınlarda iki FETÖ şüphelisinin yakalanmamak için saklandığı bölmeler de bulundu.

KHK ile kamudan ihraç edilen, daha önceki FETÖ soruşturmalarının firari şüphelisi Erol M, Ankara'da bir evde saklandığı elbise dolabı içerisindeki gizli bölmede yakalandı.

"Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçen listede FETÖ tarafından "gassalın elindeki meyyit gibi kendini teslim etmiş, zaafları olmayan-SAYV" olarak kodlanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski polis memuru Erol M'nin örgütün sohbet hocalarından olduğu da belirlendi.

Operasyonun Kütahya ayağında ise ekipler bir eve düzenledikleri baskında elbise dolabındaki gizli bölmeye saklanan Mihraç Y'yi yakaladı. Dumlupınar Üniversitesinden KHK ile ihraç edildiği öğrenilen zanlının, FETÖ soruşmalarının firari şüphelisi olduğu, ByLock kullandığı tespit edildi. Mihraç Y'nin 2010-2011 yıllarında Eskişehir il yapılanmasında yer aldığı ve sohbetlere katıldığı şeklinde şüpheli ifadelerinin de bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin polis tarafından saklandıkları yerlerden çıkarılma, zulalarda altın ve para ele geçirilme anları kameralarca kaydedildi.

Operasyon kapsamında 51 ildeki şüphelilerin tamamının yakalandığı, 8 ilde firari 78 mahrem kuryenin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Terör örgütü PKK operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün para transfer yöntemleri deşifre edildi
FETÖ'nün para transfer yöntemleri deşifre edildi
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 ilde 48 zanlı yakalandı
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 ilde 48 zanlı yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün güncel yapılanmasında 59 ilde 704 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel yapılanmasında 59 ilde 704 gözaltı kararı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Bu Habere Tepkiniz

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar verdi.
Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davada son noktayı koydu.
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!

Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!

https://www.sigortam.net/saglikli-cekilis-ptlp-200?utm_source=memurlar_dxr8b1rk&utm_medium=cpm&utm_campaign=cekilis&utm_content=banner
Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Pansiyonlu okullarda resen verilen belleticilik görevleri için bazı sendikalar 2022 yılında resen verilen görevleri yapmama eylem kararı almışlardır. Bu eylem kararını Danıştay kararları ve Danıştay İdare Dava Daireleri kararları ışığında değerlendiriyoruz.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, emniyet mensubu polislerin zorunlu hizmet süresi olarak belirlenen sürelerden fazla olarak 2. bölgede çalışılan zorunlu ikinci bölge ikinci görev süresinde dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin istinaf mahkemeleri arasında oluşan içtihat farklılığını giderdi.
Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, bir göreve ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin ek dersle ilgili kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerektiğine dair görüş yazısı yayımladı.
Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Hem 5434, hem de 5510 kapsamında yetim aylığı alan erkek çocukların askere gitmeleri halinde aylıkları kesilmektedir.
Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?
MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin bazı maddelerine açılan davayı sonuçlandırdı.
Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdundan süresiz çıkarılma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada İDDK 'gerekli araştırma yapılmadığı' gerekçesi ile mahkeme kararını bozdu.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Afyonkarahisar'da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu. Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011'de TAGEM'e "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu.
Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süre ile Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin kısımlarının iptaline ilişkin davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Altın kemer krizi! Kızları birbirine girdi

Altın kemer krizi! Kızları birbirine girdi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Levent Dörter ile nikah masasına oturan kızı Dilan Çıtak'a düğününde 450 bin TL değerinde altın kemer taktı.
Advertisement