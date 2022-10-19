2022-TUS 2. Dönem tercihler alınacak

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU

(19 Ekim 2022)

2022-TUS 2. Dönem: Tercihlerinin Alınması

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19- 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 25 Ekim 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Ekim 2022 günü saat 10.30'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Başvuru Kılavuzu

Kontenjanlar Tablosu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri