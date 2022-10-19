'İlk Evim İlk İş Yerim' tanıtım tırı Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu

Cumhuriyet Meydanı'na kurulan tanıtım tırındaki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Tırı ziyaret eden vatandaşlar, VR (sanal gerçeklik) gözlükleri sayesinde, daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyete tarihinin en büyük sosyal konut projesine 81 ilden 250 bin başvuru olduğunu belirten tanıtım tırında görevli Proje Koordinatörü Hüseyin Çelik, proje doğrultusunda hazırlanan tırın ilk etapta 17 ilde tanıtım yapmak için yola çıktığını söyledi. Çelik, yaptığı açıklamada, "Dün Kırşehir'deydik, bugün Yozgat'tayız. Vatandaşlarımıza 250 bin konut projesinde gerekli bilgilendirmeyi, her türlü yardımı yapmaya hazırız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak Yozgat'ta bin 892 konut, ayrıca 7 bin arsa satışımız mevcut. Yozgatlı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Yozgat'ta "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine şu ana kadar 20 bin 560 başvuru yapıldığını da ifade eden Çelik, "Konut başvuruları internet üzerinden 28 Ekim, Ziraat ve Halk Bankası üzerinden ise 31 Ekim'de sona eriyor. Arsa başvuruları ise 7 Kasım'da bitiyor" şeklinde konuştu.

Tırda, vatandaş bilgilendirmesinin yanında sanal geçeklik gözlüğüyle tanıtım da yapıldığını aktaran Çelik, vatandaşların alacakları konutu sanal ortamda gördüğünü ifade etti.

Sanal gözlükle konutları görme fırsatı bulan vatandaşlardan Selma Şahin, "Gayet iyi buldum, güzeldi. TOKİ'nin yaptığı evleri sanal ortamda izledim. Gerçekten görme şansım oldu, gayet de beğendim, gayet güzel yapmışlardı. TOKİ'ye ben de başvuru yaptım. İnşallah çıkarsa güzel bir evim olacak diye düşünüyorum. Gayet de güzeldi. İyi ki de başvurmuşum" diye konuştu.