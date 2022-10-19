Rize'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanması ile mücadele çerçevesinde "Gazi Turgut Aslan" adlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 15 bin 900 TL, 10 bin 500 ABD doları, 50 euro, 23 gram altın, 1 adet bilezik, 1 adet altın lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.