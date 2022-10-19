Rize'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Rize'de polis ekipleri tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 17:30
Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanması ile mücadele çerçevesinde "Gazi Turgut Aslan" adlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 15 bin 900 TL, 10 bin 500 ABD doları, 50 euro, 23 gram altın, 1 adet bilezik, 1 adet altın lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız