Usta spiker Bülent Özveren son yolculuğuna uğurlandı

Özveren'in cenazesi, Bahçeşehir Saadet Çarmıklı Camii'nde kılınan namazın ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.

Usta spikerin eşi Sebla Özveren'in taziyeleri kabul ettiği törene, Özveren ailesinin yanı sıra çalışma arkadaşları ve yakın dostları katıldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Zafer Nuri Eraslan, 4 yıl İstanbul Radyosu, 7 yıl da İstanbul Televizyonunda müdür olarak görev yaptığını, bu süreçte Özveren'le arkadaş olduğunu söyledi.

Eraslan, Özveren'le birlikte çalışmaktan dolayı her zaman mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisi son derece iyi bir eğitim almış ve yayıncılık disiplinine sahip, gençlere örnek olacak bir yayıncıydı. Gerek yaptığı programlar, gerekse sunduğu programlarla hafızalarda yer edinmiş bir yayıncı arkadaşımızdı. Özellikle kamuoyu onu Eurovision'daki başarılı sunuşlarıyla tanıyor. Tabii o sunuşlar sadece ekranlara yansıyan bölümler. Oysa öyle bir yayının ortaya çıkması için çok özverili çalışmak ve ekip çalışması yapmak gerekiyordu. O yönüyle o gün de arkadaşlarımıza örnekti. Bundan sonra da bu konuda çalışacak arkadaşlarımıza örnek olacak. Türk yayıncılığı açısından çok büyük bir kayıp. Türk müziğine özellikle çok büyük katkıları oldu. Kendisini rahmetle anıyorum."

TRT eski haber spikeri Orhan Ertanhan ise "Bülent ağabey, meslekte büyüğümüzdü. Televizyonculuğun Türkiye'deki duayenlerindendi. Televizyon sunuculuğunun ilk temsilcilerindendi. Bülent ağabeyin gerek kültür gerek bilgi dağı zenginliği, canlı, dinamik Türkçesiyle gerçekten televizyonlarda bir daha eşi gelmeyecek büyük bir sunucu ve televizyoncuydu. Ama kader birer birer azalıyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

- Bülent Özveren hakkında

TRT'de uzun yıllar çalışan ve 1975-2012'de Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu üstlenen Özveren, 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi. Sultanahmet İlkokulunun ardından, Saint Benoit Fransız Lisesi ile Galatasaray Lisesine devam eden Özveren, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Özveren, TRT'nin 1964'te açtığı ilk prodüktörlük sınavında başarılı olarak, TRT İstanbul Radyosu'nda 1965'te göreve başladı. TRT İzmir televizyonunun 1971'deki deneme yayınlarında ilk canlı TV yayınlarını gerçekleştiren usta spiker, 1972'de TRT Haber Dairesinin açtığı spor spikerliği sınavını kazanarak diplomalı spor spikeri oldu.

Sebla Özkantarcı ile 1970'te evlenen Bülent Özveren, 1975'te bir öneriyle TRT'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez katılmasını sağladı. 2012'ye kadar yarışmanın sunuculuğunu üstlendi.

TRT'de 1982'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yapan Özveren, aynı yıl TRT'den istifa etti ve Gelişim Yayınlarında editörlük yaptı.

Usta spiker, 1986-1998 arasında TRT'de dış yapımcı olarak, canlı yayınlanan yarışma programlarını hazırladı, 1999'da emekli olana kadar sunuculuğunu üstlendi.

TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalışan Özveren, İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı.