Bitlis'te feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 21:36
Tatvan-Hizan kara yolunun 10. kilometresinde 34 PL 2172 plakalı otomobil ile 49 AZ 108 plakalı kamyonet çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 42 yaşındaki Nafiz Güngör hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız