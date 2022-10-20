Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkıyor

Dolandırıcılık ile ilgili neredeyse her gün yeni bir olaya şahit oluyoruz. Teknolojinin gelişimiyle birlikte adeta ekmeklerine yağ sürülen bu fırsatçılar, çeşitli yöntemlerle masum vatandaşların hem umutlarını hem de paralarını çalıyorlar. En bilindik yöntemlerin başında ise kendilerini polis olarak tanıtarak karşı taraftan para istemek oluyor. Ancak bu şekilde yapılan dolandırıcılık kamuoyunda fazlasıyla ifşa olduğu için eskisi kadar iş yapmıyor. Yeni yöntemlerinse ardı arkası kesilmiyor...

Tabiri caizse şark kurnazlarının son dönemde en fazla başvurduğu taktikleri okuyucularımız için toparladık. İnternet ortamında ve tüketici derneklerine yapılan şikayetlerde en fazla bu yöntemlerin uygulandığı ortaya çıktı. Öyle ki bu çeteler çağrı merkezi kurarak ofis bile kiralıyor. Hatta dolandırıcılık konusunda kurumsallaşan bile var.

KAAN ZENGİNLİ