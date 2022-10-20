Eşini kıskandırdı, ağır kusurlu oldu!

İstanbul'da bir kadın, kendisini aldattığı iddiasıyla kocasına boşanma davası açtı. Erkek de aşırı kıskançlık sebebiyle eşinden davacı oldu. Tarafları dinleyen yerel mahkeme, erkeğin güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu, evlilik birliği sorumluluğunu yerine getirmediğini belirterek, ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, çiftin çocuklarının velayetini kadına verdi. Sonucu beğenmeyen koca, davayı istinaf mahkemesine taşıdı.

KONU YARGITAY'A TAŞINDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi ise erkeğin evlilik birliğini devam ettirmek istemeyerek evden ayrıldığını ve güven sarsıcı davranışlarının olduğunu, kadının ise aşırı kıskançlık yapıp eşine baskı uyguladığını aktararak, tarafları eşit kusurlu kabul etti. Daire, kadının tazminat talebini de reddetti. Bu sefer karşı taraftan itiraz geldi, konu Yargıtay'a taşındı.

YEŞİM ERASLAN