Telefonların üçte biri kaçak! Sinyal alınamayan cihaz 1 yıl sonra pasife alınacak
Türkiye'deki cep telefonlarının yüzde 30'dan fazlasının kaçak olması nedeniyle Ticaret Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri harekete geçti, cep telefonu sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçmek için bir kanun teklifi hazırlandı. Hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre; klonlanma engellenecek, bir yıl sinyal alınamayan telefonların IMEI'leri iptal olacak.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 20 Ekim 2022 07:49
Türkiye'de klonlama yöntemi ile kayıt dışı cep telefonu kullanımının artması üzerine Ticaret Bakanlığı yeni tedbirleri gündeme getirdi. AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından, cep telefonu sektöründe kayıt dışılığın önüne geçmek için hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
IMEI HAVUZUNUN DARALTILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Sektör temsilcileri, bir süredir Türkiye'deki cep telefonlarının yüzde 30'dan fazlasının kaçak olması nedeniyle kayıt dışılığının giderek arttığını belirterek, tedbir alınması gerektiğini dile getiriyordu. Yeni teklif ile klonlanmanın engellenmesi için IMEI havuzunun daraltılması öngörülüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız