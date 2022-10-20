Operasyonda yaralanan uzman çavuş baba ocağı Erzurum'a döndü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Osman Sefa Tosun, Ankara'daki tedavisi sonrası geldiği memleketi Erzurum'da kurban kesilerek karşılandı.

Tosun için Oltu ilçesindeki evinin önünde düzenlenen karşılama programına, Tosun'un ailesinin yanı sıra Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Ekin, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdal Hastürk ve çeşitli kurumların amirleri katıldı.

Programda, Tosun için kurban kesildi, Oltu Müftüsü Sinan Cansever dua etti.

Osman Sefa Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde 17 ameliyat geçirdiğini, fizik tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Operasyonda teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralandığını anlatan Tosun, şu bilgileri paylaştı:

"El yapımı patlayıcı öyle bir patladı ki basıncıyla beni 7-8 metre savurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Şoka girdim ama bilincim yerindeydi. Ayaklarımda hiç güç yoktu ama kollarımla bir yere süründüm ve taşın dibine mevzilendim. Arkadaşlarım, komutanlarım beni görüp yanıma geldi. İlk müdahaleyi sağlık astsubayı orada yaptı. Beni sedyeyle helikopter pistine kadar taşıdılar. Allah hepsinden razı olsun. Helikopterle Hakkari Işıklı Sahra Hastanesine götürdüler. Buradaki tedavimden sonra Ankara GATA'da çeşitli operasyonlar geçirdim. Başta Oltu Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı olmak üzere ilgilenen ve arayan soran herkesten Allah razı olsun."

Anne Ayşe Tosun, "Rabb'im oğlumu bize bağışladı, çok şükür." dedi.

Baba Selami Tosun ise duygularını "Oğlum kahramanca görevini yaptı. Vatan sağ olsun. Durumu da iyiye gidiyor. Allah bütün Mehmetçiklerimizi ve polislerimizi kanadının altına alsın, saklasın." sözleriyle dile getirdi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı da Osman Sefa Tosun yaralandığında Ankara'ya gittiğini, ameliyatın sonuna kadar beklediğini ve doktorlardan bilgi aldıktan sonra ayrıldığını anlatarak, "Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, valimiz ve Oltu halkı adına gazi kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.