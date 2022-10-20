Dolar günü 18,59 TL'den kapattı
Güne yatay başlamasının ardından dolar, günü 18,59 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2022 18:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5900
|18,5910
|18,5970
|18,5980
|Avro
|18,1910
|18,1920
|18,3040
|18,3050
|Sterlin
|20,8610
|20,9660
|20,9990
|21,1040
|İsviçre Frangı
|18,4710
|18,5640
|18,5390
|18,6310
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5600
|18,6400
|18,5670
|18,6470
|Avro
|18,1510
|18,2310
|18,2640
|18,3440
|Sterlin
|20,8010
|21,0110
|20,9390
|21,1490