'Hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımıza güvence olacak'
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Anayasa değişikliği) Türkiye'de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2022 11:49
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Anayasa değişikliği) Türkiye'de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız