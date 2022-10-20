Yurdun iç ve doğu kesimlerine zirai don uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Anadolu ile Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafif zirai don bekleniyor.

Zirai don riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetler ile bahçe tarımı yapan üreticiler ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.