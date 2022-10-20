Müfettişler yeni bir dernek kurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişleri arasında birlik ve beraberliği, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek, mesleki kuralların ve etik değerlerin oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, meslek ahlakını ve disiplinini korumak ve geliştirmek ve üyelerin mesleki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak vb. amaçlarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettişleri Derneği kuruldu.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına Musa EKER, Başkan Yardımcılıklarına Emrullah ESER ve Özkan DOĞRUER, Genel Sekreterliğe Uğurcan DURMAZ, Saymanlığa Yakup GÜMÜŞ, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selin AKGÜN, Nurullah EMİR, Begüm ULAMAN AKSAKAL ve Semra OTÇEKEN getirildiler.