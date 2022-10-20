Bakan Soylu'dan TTB Başkanına tepki: Yaptığı PKK'ya koruma sağlamaktır

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ve mülkiye müfettişleri katıldı. Toplantıda tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi ve denetlenmesi konusunda yürütülen işlemler değerlendirildi.

"Terörle mücadele terör örgütünün destekçilerini de rahatsız etmektedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu toplantıda yaptığı konuşmada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Türk tarihiyle eşit bir yaşı ve köklü bir geleneği var. Bazıları sürekli bu kurumlara iftira atar. Yıllardır bunu yaparlar ama yaftaları bir türlü bu kurumlara tutmaz. Çünkü yalandırlar. Çünkü bahsettiğim akıl ve köklü gelenek onların iftira ettikleri suçların işlenmesini önler. İşte en son Türk Tabipler Birliği'nin başkanı daha dün akşam bir televizyon bir kanalında Türk devletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine bir iftira attı. Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi. Bu iftira sahibinin yaptığı PKK'ya terör örgütüne bir koruma sağlamaktır. Ve bunu ilk kez de yapıyor değil. Bunu defalarca ortaya koydular. Çünkü terörle mücadelemiz sadece terör örgütlerini değil, terör örgütlerinin destekçilerini de rahatsız etmektedir. Avrupa ve Amerika gücü yetmeyince operasyon çocuklarını devreye sokmaktadır. Yunanistan'a göçte uyguladığı şiddet konusunda tek söz söyleyemeyenler. Yunanistan'ın ortaya koyduğu şiddet ve sonucu olarak ölümler konusunda, cinayetler konusunda bir tek söz söyleyemeyenler batının üzüleceğini hissedenler, onların üzülmesine kıyamayanlar, elbette kendi ordularına yapılan iftiraya da sessiz kalacaklardır. Hep beraber de şahit olacağız. Bu da onların sınavıdır" dedi.

"Mülkiye Teftiş Kurulumuz ağır bir sorumluluk yüklenmiştir"

Bakan Soylu konuşmasının devamında, "Kolluk birimlerimiz, ordumuz bu ülkenin bayrağını, toprağını, özgürlüğünü korur ama sizlerin omuzlarında da bu devletin geleneğini, bu tarihi aklını, karakteri koruma yükümlülüğü vardır. Ve sizler, sizden öncekiler, bugüne kadar sebat ettiniz. Nöbet yerini terk etmediniz. FETÖ gibi ihanet çetelerine rağmen vesayet akıllarına rağmen terk etmediniz. Ve bu devleti getirmek mevzu bir çadır devleti haline getirmek isteyenlere müsaade etmediniz. 15 Temmuz süreçlerinde bu devlet geleneğini FETÖ'nün saldırısına maruz kalmışken Mülkiye Teftiş Kurulumuz ağır bir sorumluluk yüklenmiştir. FETÖ'yle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardaki 473 soruşturma sonucunda 27 bin 166 personel hakkında düzenlenen 1993 raporda mülkiye müfettişlerimizin imzası vardır. Zor bir dönemdi. Fedakarlık gerektiren bir dönemdi. Ve bu kurum bu fedakarlığı hakkıyla yerine getirmiştir. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin her birine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Hali hazırda 177 müfettişimiz var. Bu kurumun sayısının arttırılması kolay değil. Bir mülkiyenin yetişmesi meslekte pişmesi, zaman ve emek isteyen bir meseledir" diye konuştu.

"271 teftiş gerçekleştirdik"

2022 yılında gerçekleştirilen teftişlerle ilgili Bakan Soylu, "Sadece bu yıl yani 2022 yılında valilikler kaymakamlıklar, il, ilçe emniyet müdürlükleri, polis moral eğitim merkezi müdürlükleri 51 il, ilçe jandarma komutanlıkları, nüfus müdürlükleri, sivil toplumla ilişkiler, göç idaresi, afet ve acil durum müdürlükleri ve diğer birimler olmak üzere toplam 271 teftişi 56 mülkiye müfettişimiz tarafından gerçekleştirildi. Ve bu teftişler sonucunda toplam 273 adet rapor düzenlendi. Bu hakikaten takdir edilecek, hakikaten ortaya konulacak bir süreçtir. Şunu da ifade etmem lazım. Performans her geçen gün artmaktadır. Devlet iş yapar. Yapmak zorundadır. Devletin işi hakim kalmamalıdır. Vatandaşımız hizmetkarlığında devlet bu işlerini devam ettirmelidir" dedi.

"Kendimizi yenilemek zorundayız"

"2019 yılında başladığımız kolluk gözetim komisyonu var" diyerek sözlerine devam eden Bakan Soylu, "Mülkiye Teftiş Kurulu'nun sekreterliğini yürüttüğü kolluk gözetim komisyonunun faaliyete geçmesiyle birlikte kolluk personeli hakkındaki şikayetler kayıt altına alınmaya ve izlenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda merkezi kayıt sistemine yaklaşık 196 bin kolluk personeli hakkında 146 bin başvuru kaydı yapılmış. Bakanlık birimlerimizin özellikle stratejik planlarımıza mevzuata uygun çalışmalarını temin etmek için personel intiharından uyuşturucuyla mücadeleye, kadına yönelik şiddetten otoyollarda hız kontrolüne kadar pek çok konuda inceleme ve araştırma çalışmaları yürütülmüştür. Kamuya açık alanlarda kamera sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve izlenmesi ile ilgili uygulamalar ve sorunlar mahalli idare birimlerinin kurdukları şirketlerin denetiminin burada görev yapan personelin hukuki sorumlulukları tespit süreçlerinde karşılaşılan sorunlar, tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerin üretimi, ithal satışı gibi pek çok farklı konularda arkadaşlarımız bir istişare ve değerlendirme ortaya koymaktadır. Dünyada neredeyse her saniye yeni bir gelişme var. Öyleyse bizlerin de yönetim noktasındaki insanlar olarak sürekli kendimizi yenilemek zorundayız. Çünkü günümüzün teftiş mantığı sadece mevcut bir kanunu uyulup uyulmadığını denetlemekle sınırlı değil. Sizlerden beklentimiz, örneklerini anlattığım gibi yol göstericidir. Yani yeni bir gelişme karşısında kurumların mevzuat çıkana kadar ne yapacağını bilmez halde bırakmamaktır. Dünyayı takip etmeniz gelişmeleri takip etmeliyiz. Takip etmelisiniz. Bize nasıl yansıyacağını değerlendirip önlem alınması gereken yerde uyarı yapılmalı. Rota çizilmesi gereken yerde rota çizmeliyiz. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Bizim denetim ve teftiş mantığımız cezalandırma odaklı değildir. Trafikte de bunu yaptık. Sadece ceza değil, zaman zaman sürücüleri durdurup özellikle uzun yolda dikkat dağınıklığının önünü almaya çalıştık. Sizler de bunu yapacaksınız, yapmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, kurumun görevlerinden bahsettiği konuşmasında, "Kurulumuzun görev alanı, diğer bakanlık teftiş kurumlarına göre oldukça geniştir. Yakın geçmişte Göç İdaresi, AFAD başkanı ve büyük teşkilatların bakanlığımız bünyesine katılması ve kolluk gözetim komisyonunun faaliyete geçmesinin yanında bakanlığımızın görev ve hizmetlerindeki genişlemeyle birlikte iş yoğunluğu da artmıştır. Desteklerinizle son dönemde yapılan adımlarla müfettiş sayımız oldukça arttırılmış ve müfettişlerimize sağlıklı çalışma mekanları hazırlanmıştır. Ülke müfettişleri usta çırak ilişkisi içerisinde yetiştirilmektedirler. Ülke müfettişi yazım tekniğini iş ve soruşturmalarda nasıl işler içerisinde bulunulması gerektiğini, üslup ve davranış alışkanlıklarını yanında yetiştiği müfettişten alır. Usta çırak ilişkisi, müfettişin meslek hayatı boyunca devam eder. Her yıl düzenlediğimiz mesleki toplantıların bize sağladığı en büyük fayda geleneksel değerlerimiz için de kaynaşmayı sağlamanın yanında, yeni gelişmelerin ortaya çıkan yeni durum ve olayların incelenmesi ve istişare edilmesidir. Bu mesleki toplantımızda da kamuya açık alanlarda kamera sistemlerinin kurulması, mahalli idare birimlerinin kurmuş olduğu şirketler tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeler konusunda yürütülen iş ve işlemler Mülkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin uygulanması ve yönerge hazırlıkları çalışma konuları olarak belirlenmiştir. Seminer programımız dahilinde bu konular hep birlikte istişare edilmekte ve değerlendirilmektedir. Mülkiyet kurulu bundan sonra da görev alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve değişiklikleri yakından takip edecek ve buna göre kendisini yenilemeye ve geliştirmeye devam edecektir" dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ise "Muğla'mızda eğitimden sağlığa, tarımdan güvenliğe, kültürden turizme kadar her alanda yaptığımız çalışmalara Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına, valiliğimize büyük destekler verdiniz. Özellikle şuna vurgu yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Tarım Bakanlığımızla iş birliği içerisinde Muğla Valiliği Yatırım Koordinasyon Başkanlığı tarafından Antalya, Burdur, Muğla, Denizli kesişme noktasında yaklaşık bin 400 dönümlük alanda Seydikemer Süt Organize Sanayi bölgesinin hep birlikte hayata geçiyoruz. Burada öncülüğü Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı yapmaktadır. Muğla'mızda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle çok büyük değerlere sahip bir şehir. Burada da yaklaşık 200'e yakın kültürel alan, tarihi alan var. Bizde bu alanları geri kazanıyoruz. Bu yapılan çalışmalarda belediyelerimizin projelerine de destek oluyoruz. 2014, 2015 ve sonrasında yaşanan tarihi süreçte, kurulumuzun mensupları FETÖ terör örgütü ve diğer terör örgütlerine karşı demokrasinin, milli iradenin, sivil iradenin yanında durarak tarihi bir duruş sergilemişlerdir" diye konuştu.