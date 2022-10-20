TBMM'den Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama

TBMM Başkanlığı, Fakıbaba'nın, partisi ve milletvekilliğinden istifa dilekçesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fakıbaba'nın mensubu olduğu siyasi parti ve milletvekilliğinden istifa iradesini içeren dilekçesinin, bugün Meclis Başkanlığına sunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu belge üzerine gerekli işlemlerin, daha önce milletvekilleri tarafından sunulan istifa dilekçeleri üzerine izlenilen usullerle aynı doğrultuda yerine getirildiği belirtildi.

TBMM Başkanlık Divanı'nın, Fakıbaba'nın, milletvekilliğinden istifa talebiyle ilgili olarak TBMM İçtüzüğü uyarınca, 26 Ekim'de toplantıya çağırıldığı bildirilen açıklamada, RTÜK üyeliği seçimi ile ilgili işlemlerin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.