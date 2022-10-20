Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ'da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi.

Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü'de bir hastaneye götürüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım'ın kazayı hafif atlattığını Yıldırım ve Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yıldırım ve Ayrım'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım ve milletvekili Şamil Ayrım'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sağlık durumlarının iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını memnuniyetle öğrendim. Kendilerine acil şifalar diliyorum.''

''Cenab-ı Hak'tan acil şifalar niyaz ediyorum''

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'ta Yıldırım ve Ayrım için taziye mesajı yayımladı:

''Azerbaycan ziyareti esnasında, TBMM eski başkanlarından Binali Yıldırım ile AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın kaza geçirdiğini üzüntüyle öğrendim. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kazada yaralanan bütün arkadaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan acil şifalar niyaz ediyorum.''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kaza sonrası Yıldırım ve Ayrım için geçmiş olsun dileklerini iletti