Ömer Çelik'ten, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, milletvekili Şamil Ayrım ve korumanın tedbir amacıyla bu gece hastanede gözetim altında tutulacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2022 22:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde eşlik eden ve kaza nedeniyle Bakü'de kalan Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Çelik, "Bakü'de hastanedeyiz. Efkan Ala beyle beraber doktorlardan bilgi aldık şimdi. Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Tedbir amaçlı bu gece hastanede gözetim altında olacaklar." ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız