TDT üye ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkeleri arasında, dini alanlarda iş birliği yapmak üzere "TDT üye ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları arasında dini alanda işbirliği protokolü" imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen protokol törenindeki konuşmasında, sözlerine kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31'inci yıl dönümünü ve Karabağ Zaferi'nin yaklaşan 2'nci yıl dönümünü kutlayarak başladı.

TDT bünyesinde üye ülkelerin dini konularından sorumlu kurumları arasında iş birliğini geliştirmek için toplantılar yaptıklarını ve bunların üçüncüsünün Azerbaycan'da düzenlendiğini belirten Erbaş, "Hepimizin en önemli gayesi din-i mübin-i İslam'a hizmet etmek, İslam'ın daha iyi öğrenilmesi ve dünyanın en ücra köşesine kadar tebliğ edilmesi yolunda büyük bir çaba sarf etmektir. Bu ulvi gayeye ulaşmak da ancak hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak mümkün olacaktır." görüşünü paylaştı.

Başkan Erbaş, İslam dininin mensupları ve temsilcileri olarak mesuliyetlerinin farkında olduklarını ifade ederek gerçekleştirecekleri bütün faaliyetleri bu sorumluluk bilinciyle yerine getireceklerini bildirdi.

"İnanç, hoşgörü, birlikte yaşama kültürü, barış ve huzur gibi ulvi değerlerle tezyin edilen ve bizlere miras kalan İslam medeniyetinin, barış ve esenlik mesajını bu mirasın varisleri olarak bizler insanlığa ulaştırmaya gayret edeceğiz." ifadesini kullanan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bugün dünya, İslam'ın aydınlık ilkelerini, hoşgörü ahlakını, kardeşlik hukukunu görmeye her zamankinden daha çok muhtaçtır. Bu amaca ulaşmak için İslam'ın özü olan ilim, irfan, bilgi ve hikmetle din hizmeti sunmalı, bunun yanında çocukların ve gençlerin daha nitelikli bir eğitim alabilmeleri için çaba sarf etmeliyiz. Bu çaba ve gayretlerimizi inancımızın en kıymetli hazinesi olan kardeşlik üzerine bina etmeliyiz."

Erbaş, konuşmasının sonunda gerçekleştirilen toplantının hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkelerimiz ve kurumlarımız arasında geçmişten bugüne var olan dostane, samimi ve kardeşçe ilişkilerimizin bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." temennisinde bulundu.

İmza törenine, Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan Müslümanlarının Dini İdare Başkanı Başmüftü Nauryzbay Taganuly, Özbekistan Müslümanları İdaresi Reisi ve Başmüftü Nuriddin Haliknazarov ile Türkmenistan Başmüftüsü Yalkap Hojaguliyev katıldı.