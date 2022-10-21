Zap düştü kimyaları bozuldu

TSK'nın Zap dahil Irak'ın kuzeyinde kazıdığı PKK, çareyi yine 'kimyasal silah kullanılıyor' yalanına sarılmakta buldu. Suriye dahil eş zamanlı sahneye konan organize oyun TTB'den CHP'ye taraftar buldu. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda nisan ayından bu yana 417 terörist etkisiz hale getirilirken 500'den fazla mağara ve sığınak da temizlendi. Sahada kıpırdayamaz duruma gelen terör örgütü PKK, destekçisi yayınlar vasıtasıyla bir mağaraya dönük operasyonu çarpıttı. Mağaraya perdeleme için atılan bir ses bombası kimyasal silah olarak lanse edildi.

DÜĞMEYE BASILMIŞ GİBİ

Suçlama kısa sürede iftira korosuna dönüştü. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'ya yakın bir televizyona bu iddiayı tekrarladı. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen 17 teröristi aklamaya çalışan Fincancı, teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyerek, "Görüntüleri daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan biri kullanılmış durumda" dedi. Fincancı, Türkiye'nin Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyledi. HDP MYK'da paylaşılan görselleri kanıt olarak değerlendirerek, Türk askerini suçlayan bir bildiri yayınladı.

ÖRGÜTE MAVİ BONCUK

Dakikalar içinde suçlama kervanına hapiste tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı. Avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur" dedi. Demirtaş'ın bu atağı arasının bozuk olduğu örgütle barışma çabası olarak değerlendirildi.

İFTİRAYA CHP ÖNERGESİ

HDP'li Demirtaş'ın çağrısına CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan destek geldi. Tanrıkulu, gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın (dün) itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" diye yazdı. Yalan kumpası Suriye'ye de taşındı. Haseke, Tel Tamir, Tirbesipiye, Kamışlı ve rejim bölgesi Halep'te de protestolar yapıldı. Sınır içinde Cizre'de de bir grup protestoda bulundu.

TSK'nın envanterinde yok

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmet'in son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek için 'kimyasal silah' kullanıldığı iddialarının periyodik bir şekilde gündeme getirildiğini bildirdi,:"Tüm bu dezenformasyon çabaları kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır."

Terörü aklamaya çalışıyorlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışamaları beyhude çabadır.

Onurlu olduklarına inanmıyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Türk Tabipler Birliği'nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör örgütlerinin ağzıyla konuşmayı marifet zanneden kesimler.

İftira şebekesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar.

Fincancı'ya jet soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamaları nedeniyle TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı aleyhinde Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" ve Türk Ceza Kanunu'nun 301/2. maddesi kapsamında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından" soruşturma başlattı.