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Bunlar da korsan motosiklet

Yasak olmasına rağmen motosiklet taksiciler, yolcu taşımaya devam ediyor. Can ve mal güvenliğini hiçe sayan bu hizmetin açılışı 10 liradan başlıyor. İnternet siteleri bunların ilanlarıyla doluyken, bazıları WhatsApp grupları üzerinden vatandaşa ulaşıyor. Aralarında 'Bize katılın' şeklinde iş ilanı veren bile var. Piyasa öyle hale gelmiş ki motorcular, durakta bekleyen yolculara yanaşıp taşımacılık teklif ediyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 21 Ekim 2022 07:45
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Bunlar da korsan motosiklet

Korsan taksicilerle mücadele devam ederken, son yıllarda motosiklet taksiler türedi. Yasak ve cezası olmasına rağmen bu araçlar, özellikle gençler ve beyaz yakalılar tarafından yaygın olarak kullanılıyor. İnternete ilan veren firmalar, yasalara aldırmadan alenen fiyat tarifesi sunuyor. Hatta bazı dijital uygulamalarda size en yakın şöförü çağırabiliyorsunuz. Fiyatlar, şirkete göre değişse de açılış 10, sonrasında kilometre başına 5 liradan başlıyor. En Yakın yolculuk (İndi-Bindi) ücreti için 50 lira isteniyor.

MOTO-TAKSİCİ OLMAK İÇİN TIKLAMAN YETERLİ

Geçtiğimiz yıllarda Scooty hizmeti popüler olmuş sonradan bu uygulama durdurulmuştu. Tüm denetimlere rağmen internet sitelerinin biri kapanıp diğeri açılıyor. Korsan çalışan şirketler intenetten açıkça 'Bize katılın, motosiklet taksici olun' şeklinde iş ilanı bile veriyor. Piyasadan öğrendiğimize göre; kısa mesafeye meyletmeyen, bozuk para üstünü hiç eden ve davranışları vatandaşı bezdiren bazı şoförlerin de etkisiyle motosiklet taksi piyasası adeta gaza basmış durumda. Taksiciler 'korsan' diye karşı çıkıyor, karşı taraf ise 'paylaşım ekonomisi'ne işaret ediyor.

ORGANİZE İŞ WHATSAPP ÜZERİNDEN YÜRÜYOR

İşler öyle bir noktaya gelmiş ki 'Korsanın da korsanı' diyebileceğimiz manzaralarla karşılaşıyoruz. Sözde motosiklet taksi şirketlerinin yanında bu işi bireysel veya üç beş arkadaş toplanıp yapanlar da var. Bu kişiler durakta bekleyenlerin yanına yaklaşarak, istedikleri yere götürebileceklerini ve ücreti söylüyor. Organize bir iş olduğu her halinden belli olan bu taksiler sayesinde özellikle İstanbul'da sayısız WhatsApp grubu oluşturulmuş. Yüzlerce kişi konum atarak araç çağırırken, bazı motosiklet şoförleri de müşteriye boştaki arkadaşlarını yönlendiriyor.

HEM GÜVENLİ DEĞİL HEM DE YASA DIŞI

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, motosiklet taksilerle ilgili, "Tüketiciler bu tür kanun dışı taşımacılığa itibar etmemeli. Hem güvenli değil hem de yasa dışı. Bu şekilde çalışan yerleri ihbar etsinler. Bunun yanında taksi ihtiyacının da karşılanması lazım. Ortada bir talep var ve bu da bazı riskleri beraberinde getiriyor " yorumunu yapıyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek, "Vatandaşların ulaşım talebine yönelik düzenleme yapılabilir, sorun çözülebilir" dedi.

Orhan Orhun Ünal

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