Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2022 08:25
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğunlaşan kar yağışı, yer yer tipiye dönüşüyor.
Sisin de etkili olduğu yolda, Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.
Yetkililer, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız