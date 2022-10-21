Konya'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 2 bin 43 lira para cezası kesildi
Konya'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan minibüs sürücüsüne 2 bin 43 lira para cezası verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2022 09:44
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, bir sürücünün aracıyla sahipsiz kediye çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kediye çarpan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Kedinin öldüğünü belirleyen ekipler, sürücüye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası uyguladı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız