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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan Erdoğan'a övgü: Barışı isteyen tek lider!

Kiev ve Moskova'yı aynı masada toplamayı başaran tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi yoluyla barışı sağlamak isteyen dünyadaki tek lider olduğunu söyledi.

Kaynak : Akşam
Eklenme : 21 Ekim 2022 09:59
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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan Erdoğan'a övgü: Barışı isteyen tek lider!

Melik Yiğitel

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı.

RUSYA TERÖRİZE ETMEYE ÇALIŞIYOR

Rusya-Ukrayna savaşında hangi aşamadasınız?

Fiilen savaşın üçüncü aşamasındayız. İlk aşamada saldırıya karşı koyduk. İkinci aşamada ise gücümüzü biraz toparladık ve biriktirdik. Üçüncü aşamada ise karşı taarruza geçtik. 6 bin kilometrekarelik bölgeyi işgalden kurtardık. Güneyde, Herson bölgesinde karşı taarruzumuz devam ediyor. Herson'un kurtarılmasını bekliyoruz sonrasında ise Kırım'ın. Şu an Rusya'nın tedirgin ve korktuğunu görüyoruz. Enerji tesislerine ve sivil alt yapı tesislerine saldırarak, kışın Ukrayna halkını dondurmak istiyor. İran yapımı dronları da kullanıyorlar. Halkımız dronsavar silahlar için para toplamaya başladı. Benim eşim şu an orada. Buraya çağırıyorum, gelmiyor, diyor ki 'henüz tüm drone'ları düşürmedim.' Artık insanlar korkmuyor.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'i büyükelçilikte ağırladı, savaşın gidişatı ve Türkiye'nin oynadığı rolle ilgili önemli detaylar verdi.

UKRAYNA'YI DESTEKLEMEK ONLAR İÇİN DAHA UCUZ

Avrupa ve Amerika'nın Ukrayna'yı yalnız bıraktığı düşünülüyor mu?

Aslında Batı, Ukrayna'yı desteklemenin, Rusya ile savaşmaktan daha ucuz olacağını anladı. Çünkü Rusya'nın saldırganlığı NATO ülkelerine karşı devam ederse, o zaman Batı ülkelerinin fiziki olarak Rusya'ya karşı savaşması gerekecek. O yüzden bu ülkeler bizim direnişimizi anlıyorlar.

MİNSK ANLAŞMASINI AÇIKÇA İHLAL ETTİLER

Rusya, masada uzlaşma çağrısı yaptı. Ukrayna'nın masaya yanaşmadığını ileri sürdüler. Ukrayna niye masaya oturmuyor?

Çünkü onlar topraklarımızı işgal etti. Onlar, masada işgal ettikleri toprakları kendilerine kayıt ettirme peşinde. 2014'te topraklarımızın yüzde 7'sini işgal ettiler. Şu an ise yüzde 20'sini işgal ettiler. 2014 yılında Batı'nın da katkısıyla bizi masaya oturttular ve Minsk anlaşmasını imzalamamızı sağladılar. Biz Minsk anlaşmasını ihlal etmedik. Ama Rusya, sözde cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanıyarak Minsk anlaşmalarını ihlal etti. Ardında da Ukrayna'ya karşı daha kapsamlı savaşa geçti. Bu da Rusya'nın üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmediğini gösteriyor.

ERDOĞAN'IN KATKILARIYLA BİR ARAYA GELDİK

Sayın Cumhurbaşkanınızın katkılarıyla, Rus tarafıyla mart ayında bir araya geldik. Bu müzakerelerde aslında bir ilerleme kaydedildi. Ortak noktada bulaşabileceğimize dair işaretler vardı. Rusya ise bu müzakerelere devam etmek ve belli bir anlaşmaya bağlamaktansa saldırıya geçti. Şimdi ise işgal edilen topraklarda sözde referandumları gerçekleştirerek, aslında kendi kontrolünü o topraklarda sabitleştirmek istiyor. Biz en çok barışı isteyen ülkeyiz. Ama bu şartlarda değil.

KAPAT [X]

TÜRK TARAFI BİZİ ANLIYOR

Türk tarafına bizi anladığı için ve bize destek sağladığı için müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanınızın sözcüsü İbrahim Kalın, müzakere için uygun bir zaman olmadığını, anlaşmanın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde olması gerektiğini vurguladı. Bunun için minnettarız. Toprak bütünlüğümüz yeni barışın temelidir. Biz müzakereye hazırız. Ama Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde. İki önemli konu daha var. İşlenen savaş suçlarının sorumluluğu ve aynı zamanda tazminatların ödenmesi.

TÜRKİYE'NİN BELİRLEYİCİ ROLÜ VAR

Türkiye'nin rolüne dair ne söylersiniz?

Bu süreçte Türkiye'nin rolünü belirleyici olarak nitelendirebilirim. Çünkü iki tarafı aynı masada toplamayı başaran tek ülke Türkiye'ydi. Ukrayna ile olan stratejik ortaklık, hem Moskova ile temaslar aslında iki tarafın temasta kalmasını sağlıyor. Belli konularda elle tutulur sonuca varılmasını sağlıyor. Ayrıca Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri ciddi, güzel sonuçlara vesile oldu. Hem mart ayında yaptığımız müzakereler, hem de sonrasında imzalanan tahıl anlaşması ve gerçekleştirilen savaş esiri takasıdır. Belki ilerleyen zamanlarda başka birtakım sonuçları da paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanınızın şahsi katkısı, bazı Türk dostlarımızın desteği olmasaydı bu güzel sonuçlara ulaşamazdık.

TÜRK ŞİRKETLERİ ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEK

"Burada önemli olan konu, savaşın bitiminde Ukrayna'nın yeniden yapılanması. Şimdiden biz hükümetinizle, iş çevreleriyle, çeşitli şirketlerle bu konuyu görüşüyoruz. Ukrayna pazarında savaşa rağmen şimdiden çalışan Türk şirketleri var. Geçen hafta Ukrayna'dan bir heyet geldi. Özellikle Müteahhitler Birliği'nde bu konuyla alakalı sunum yaptı. Aynı zamanda finansal mekanizmaların oluşturulması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin zaten daha önce başka ülkelerde tecrübesi var. Suriye, Irak ve Libya bunlar arasında yer alıyor. Ukrayna'da hasar verilen yok edilen alt yapı tesisler için herkese yetecek işler bulunabilir.

KİEV'İN CADDELERİNDE TEŞEKKÜR AFİŞLERİ

Ukrayna halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair görüşleri nedir?

Sayın Cumhurbaşkanınızı Ukrayna'da çok seviyorlar. Size bir fotoğraf göstereyim, billboardlarda kendisinin büyük bir lider olduğunu gösteriyor. Ukrayna halkı böylece sizin Cumhurbaşkanınıza teşekkürlerini bildiriyor. Aynı zamanda iki Cumhurbaşkanımız arasındaki yüksek güven düzeyi, aslında iki ülke arasında stratejik ortaklığın gelişmesini sağlıyor. Bugün itibarıyla, dünya çapında Sayın Erdoğan barışa diplomasi yoluyla ulaşmaya çalışan tek lider. Burada önemli olan, Ukrayna'yı da iyi anlıyor. Mesela, Ukrayna'nın hangi şartlarda müzakere masasına dönebileceğini ve neler kabul edip edemeyeceğini çok iyi farkında.

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