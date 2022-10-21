EYT'den yararlanabilmek için altın değerinde bilgi; Primlere dikkat!

İlaç yolsuzluğunda sağlık çalışanları dahil 50 gözaltı
İlaç yolsuzluğunda sağlık çalışanları dahil 50 gözaltı
Danıştay'dan ihraç edilen 178 hakim savcıya göreve iade kararı
Danıştay'dan ihraç edilen 178 hakim savcıya göreve iade kararı
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı
'2023 vizyon belgesi' hazırlığı: 'Türkiye yüzyılı sokağı' kurulacak
'2023 vizyon belgesi' hazırlığı: 'Türkiye yüzyılı sokağı' kurulacak
Zap düştü kimyaları bozuldu
Zap düştü kimyaları bozuldu
Bir belediyeden daha işçiye zam haberi geldi: Yüzde 110 zam
Bir belediyeden daha işçiye zam haberi geldi: Yüzde 110 zam
Bakan Varank ipucu verdi: TOGG kaç lira olacak?
Bakan Varank ipucu verdi: TOGG kaç lira olacak?
TBMM'den Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama
TBMM'den Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama
Binali Yıldırım: Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız
Binali Yıldırım: Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız
Öğretmenlerden bankalara promosyon misillemesi
Öğretmenlerden bankalara promosyon misillemesi
AK Parti'nin 'cemevi' teklifi TBMM'ye sunuldu
AK Parti'nin 'cemevi' teklifi TBMM'ye sunuldu
Gazi Turgut Aslan operasyonu: 18 aktif kamu çalışanı dahil 654 gözaltı
Gazi Turgut Aslan operasyonu: 18 aktif kamu çalışanı dahil 654 gözaltı
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden düzenlenmeli
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden düzenlenmeli
Belediyeden personel maaşlarına eğitim durumuna göre ara zam
Belediyeden personel maaşlarına eğitim durumuna göre ara zam
Yurt dışından getirilen cep telefonları takibe alınacak
Yurt dışından getirilen cep telefonları takibe alınacak
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
TOKİ'nin indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı
TOKİ'nin indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı
Merkez Bankası faizi 1,5 puan indirdi
Merkez Bankası faizi 1,5 puan indirdi
MSB'den 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına yalanlama
MSB'den 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına yalanlama
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Riskli kişiler, hatırlatıcı doz aşı yaptırmalı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Riskli kişiler, hatırlatıcı doz aşı yaptırmalı
AK Parti'li vekil 'istifa ettiğini' duyurdu
AK Parti'li vekil 'istifa ettiğini' duyurdu
Sağlık'ta 16 şiddet vakası yaşandı 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Sağlık'ta 16 şiddet vakası yaşandı 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Togg gün sayıyor: 76 ülkeden 2,5 milyon insan takip etti
Togg gün sayıyor: 76 ülkeden 2,5 milyon insan takip etti
Kamyonet uçuruma yuvarlandı, kazada 3 kişi öldü
Kamyonet uçuruma yuvarlandı, kazada 3 kişi öldü
Erzurum'da belediyeden işçi maaşlarına yüzde 75 zam
Erzurum'da belediyeden işçi maaşlarına yüzde 75 zam
Amasra'da bilirkişi heyetinden ilk değerlendirme: İhmal var
Amasra'da bilirkişi heyetinden ilk değerlendirme: İhmal var
Mehmetçik 'Dünya Kupası' için Katar'a gitti
Mehmetçik 'Dünya Kupası' için Katar'a gitti
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

EYT'den yararlanabilmek için altın değerinde bilgi; Primlere dikkat!

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT düzenlemesinde sona gelindi. Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta fayda var. Askerlik borçlanması da maaşı artırmada kritik önem taşıyor. İşte emeklilik için altın değerinde EYT detayı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2022 10:04
Yazdır
EYT'den yararlanabilmek için altın değerinde bilgi; Primlere dikkat!

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş heyecanla yasa teklifini beklerken, sigortalı çalışmaya 2000-2001 yıllarında başlayanlar da kapsama girmenin yolunu arıyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısını artıracak formüller merak edilirken, 2000 öncesi primler altın değeri taşıyor. Bu nedenle de 1996, 1997, 1998 ve 1999'da yatırılan primler aylığı artırmada önem taşıyor. Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta fayda var.

İşte altın değerindeki diğer EYT önerileri...

2000 yılından önce fiili hizmet zammıyla çalışılması durumunda yıpranma süresi başlangıcı geri çekiyor. Askerlikten önce herhangi bir sigorta kolundan işe başlamayanların askerlik borçlanması yapması durumunda emeklilik yaş ve günleri öne çekiyor. Örneğin sigorta girişi Nisan 2000 olmasına karşın 1994 yılında 18 ay askerlik yapan bir kişinin borçlanması halinde sigorta başlangıcı 550 gün geri çekiliyor, 1997'nin ortalarına gidiyor ve EYT'ten yararlanabiliyor.

Yeni yılda asgari ücretle birlikte borçlanma tutarları da artacağı için öncesinde borçlanmaya gitmek avantajlı oluyor. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışmaya başlayanları kapsayacak.

Yasa çıktıktan sonra askerlik borçlanması için, yasada açık hüküm bulunması, yönetmelikle uygulamaya açıklık getirilmesi ya da yargı kararıyla uygulamaya teşmil edilmesi gerekiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:

Borçlanma için yasanın çıkmasını beklemeye gerek var mı?

Yasa teklifi en geç aralık ayında Meclis'e gelecek. Borçlanma primleri ocak ayında artacak. Teklifin içeriğini gördükten sonra, ihtiyaç duyulan prim gün sayısı kadar yeni yıldaki artışa takılmadan borçlanmaya gitmek yararlı olacak.

Kasım 1999 yılında işe başladım, fiili hizmet zammıyla emekliliğim öne çekilir mi?

Bugün 45'in üzerinde uygulanan yıpranma payının sigorta girişini 1999 öncesine çekmede etkisi bulunmuyor. Yıpranmaya tabi çalışanların gün sayılarının yüksek olması nedeniyle normal sigortalılardan daha avantajlı olmaları söz konusu.

Diğer yandan 2000 yılı öncesi, örneğin Kasım 1999 yılında fiili hizmet zammıyla çalışıldıysa yıpranma süresi geri çekilerek EYT kapsamına girilebilir.

Askerlik borçlanması sigortalılığın başlangıç tarihini ne kadar öne çeker, kıdem tazminatı hakkı doğar mı?

Sigortalı işe başlamadan önce askerlik yapanlar hem sigorta tarihini geriye götürebilir hem de prim gün sayısını artırabilir. Askerlik öncesi bir işte çalışmamış olanların askerlik borçlanması yapması yaş ve günlerini öne çekmesinde yarar bulunuyor.

İşe girdikten sonra askerlik yapanların borçlanması ise sadece prim ödeme gün sayısını artırıyor, ancak emeklilik tarihini öne çekmiyor. Şubat 2000 tarihinde sigortalı işe başlayıp askerliğini 1999 yılında yapan borçlanarak emekli olabiliyor.

Emeklilikte, aylığı artırmada 2000 öncesi primler neden altın değerinde?

KAPAT [X]

SGK'ya bildirilen prime esas kazanç emekli aylığını artırmada büyük önem taşıyor. Gösterge sisteminin esas alındığı 2000 öncesi primler emekli aylığını yükseltiyor.

Bu nedenle de 1996, 1997, 1998 ve 1999'da yatırılan primler aylığı artırmada önem taşıyor. Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta fayda bulunuyor.

EYT'DE ÖNE ÇIKAN TARİH EYLÜL 99

Yasa çıktıktan sonra borçlanma yolunun kapatılması söz konusu olabilir mi?

Sigortası 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayanların EYT kapsamında olacağı ifade ediliyor.

Bu tarihin kesinleşmesi halinde öncesi için borçlanma imkanı bulunuyor. Bu yolun kapatılacağı ihtimali zayıf. Ancak askerlik borçlanması için yasada açık hüküm bulunması, yönetmelikle uygulamaya açıklık getirilmesinde yarar bulunuyor.

Staj sigortası EYT kapsamına girmeyi sağlar mı?

Staj sigortasıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaya başladıkları tarih arasında doğum yapan kadınlar başlangıç tarihini borçlanma yaptığı gün sayısı kadar geri çekebilecek.

Bunun dışında staj süresince yapılan sigorta emeklilikte dikkate alınmadığı için 1999 öncesi staj yapanlar EYT kapsamında yer almıyor.

HAZAL ATEŞ

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
TEB'in 'Büyük Eczacı Mitingi' 27 Kasım'da yapılacak
TEB'in 'Büyük Eczacı Mitingi' 27 Kasım'da yapılacak
Kademeli emeklilik sistemi ile 4.5 milyon kişi emekli olacak
Kademeli emeklilik sistemi ile 4.5 milyon kişi emekli olacak
BES sağladığı getiriyle birikim yapan vatandaşın gözde adresi oldu
BES sağladığı getiriyle birikim yapan vatandaşın gözde adresi oldu
EYT'de kıstas kabul edilen günler ve emeklilik prim detayı
EYT'de kıstas kabul edilen günler ve emeklilik prim detayı
Evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Eczanelere 'reçete başı ücret' desteği
Eczanelere 'reçete başı ücret' desteği

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Danıştay Birinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi uyarınca yapılan ceza soruşturmasında soruşturmacının talep ettiği delil istemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.
İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca Çocuk Ürolojisi alanında yan dal uzmanlık belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvuruya karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan "Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir." hükmünü iptal eden Daire kararını onadı.
Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar verdi.
Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davada son noktayı koydu.
Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Pansiyonlu okullarda resen verilen belleticilik görevleri için bazı sendikalar 2022 yılında resen verilen görevleri yapmama eylem kararı almışlardır. Bu eylem kararını Danıştay kararları ve Danıştay İdare Dava Daireleri kararları ışığında değerlendiriyoruz.
İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, emniyet mensubu polislerin zorunlu hizmet süresi olarak belirlenen sürelerden fazla olarak 2. bölgede çalışılan zorunlu ikinci bölge ikinci görev süresinde dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin istinaf mahkemeleri arasında oluşan içtihat farklılığını giderdi.
Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, bir göreve ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin ek dersle ilgili kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerektiğine dair görüş yazısı yayımladı.
Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Hem 5434, hem de 5510 kapsamında yetim aylığı alan erkek çocukların askere gitmeleri halinde aylıkları kesilmektedir.
Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Afyonkarahisar'da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu. Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011'de TAGEM'e "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu.
MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin bazı maddelerine açılan davayı sonuçlandırdı.
Samanlı'ya iki köprü birden

Samanlı'ya iki köprü birden

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Samanlı Mahallesi?nde Cenup Kanalı ve Deliçay üzerinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış iki köprünün yerine yapılan köprüler, törenle trafiğe açıldı.