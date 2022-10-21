Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2022 10:48
Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi F.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız