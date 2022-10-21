Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre 31.12.2022 tarihine kadar il düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yapanlara 116.10-TL gündelik ve 201,60-TL konaklama bedeli, bölge düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yapanlara 141,90-TL gündelik ve 246,40 TL konaklama bedeli, ülke düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yapanlara 167,70-TL gündelik ve 291,20-TL konaklama bedeli ödenmekte olup, ödenen tutarlar 3 yıldızlı otel fiyatlarının çok altındadır. Öyle ki ödenen tutarlar her yerde bulunmayan ve yer bulmanın neredeyse imkansız bir hale geldiği kamu misafirhane ücretlerini bile karşılayamayacak seviyededir.

2023 yılında gündelik ve konaklama tutarlarının günün koşullarına uygun hale getirilmesi beklenirken, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi incelendiğinde 2023 yılında denetim elemanlarına ödenmesi öngörülen gündelik ve konaklama bedellerinin 01.01.2023 tarihinden itibaren asgari ücret ve diğer maliyetlerin artmasıyla birlikte yemek, otel ve misafirhane maliyetlerinin de artacağı dikkate alındığında yemek ve konaklama bedellerini karşılamayacağı öngörülmektedir.

Yaptıkları görevler nedeniyle devleti temsil eden ve ödenecek tutarlarla yemek ve konaklama bedellerini karşılayamayan denetim elemanları 2023 yılında da görev yapmakta zorlanacak ve bu durum yapılan denetimlerin etkinliğini azaltacaktır. Özlük hakları konusunda benzer kariyer mesleklerin çok gerisinde kalan denetim elemanları şimdi de gündelik ve konaklama bedellerinin düşüklüğünden kaynaklı verimli denetim yapamamakta, moral ve motivasyon kaybı yaşamaktadır.

Ülkenin dört bir yanında çok zor koşullarda görev yapan denetim elemanlarının gündelik ve konaklama bedellerinin günün koşullarına uygun bir seviyeye getirilmesi verimli ve objektif görev yapabilmeleri bakımından büyük önem arz etmekte olup, görüşülmekte olan 2023 yılı bütçe kanununda bu konunun ele alınmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.



