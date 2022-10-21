Yargıtay Üyesi Erol Tekmen'in acı günü
FETÖ'nün Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait yardım tırlarına yönelik baskın kumpasını bozan dönemin Adana Ağır Ceza Hakimi, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Erol Tekmen'in babası Bekir Tekmen 78 yaşında vefat etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ekim 2022 11:00
19 Ocak 2014 günü Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait yardım tırlarına yönelik baskın kumpasını bozan dönemin Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Hakim Erol Tekmen'in babası Bekir Tekmen bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
78. yaşında hayata gözlerini yuman baba Bekir Tekmen'in cenaze namazının Cuma namazından sonra Osmaniye Asri Mezarlığı Camiinde kılınacağı ve Osmaniye Asri Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız