İşte kaza sonrası Binali Yıldırım'ın ilk görüntüsü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kaza sonrası İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı ziyati sonrası ilk görütüler paylaşıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti.
İşte ilk görüntüler:
Kaza sonrası araç bu hale gelmişti:
Ömer Çelik: Sağlık durumları iyi, ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve korumasıyla AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini bildirdi.
Çelik, sosyal medya hesabından, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek, "Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız