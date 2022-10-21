6 yaşındaki Zilan için mezradaki okul açıldı, öğretmen görevlendirildi

ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Gevaş ilçesinin Daldere Mahallesi'ne bağlı Doruklu mezrasının tek öğrencisi 6 yaşındaki Zilan Patır için okulun kapıları yeniden açıldı.

Daha önce 5 yıl görev yaptığı Doruklu mezrasında eğitim gören 4 öğrencisini mezun eden ve bu sene de Kardeşler mezrasındaki ilkokulda görevlendirilen Cihan Yakut'un, minik Zilan için gösterdiği fedakarlık karşılıksız kalmadı.

Mezradaki tek öğrenci Zilan'ın eğitimden geri kalmaması için gönüllü olarak her hafta sonu yaklaşık 5 kilometre yürüyüp Doruklu mezrasına giden Yakut'un fedakarlığının haberlere konu olmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mezraya öğretmen görevlendirildi.

Köyde tek öğrenci olması nedeniyle geçen yıl kapanan Doruklu İlkokulunun kapıları da Bakanlığın talimatıyla Zilan için açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva ve şube müdürü Yakup Artan da görevlendiren öğretmen Salih Terim ile mezraya giderek hem minik öğrenciyle tanıştı hem de okulun durumunu inceledi.

Kardeşler İlkokulunu da ziyaret eden Erva ve Artan, fedakar öğretmen Cihan Yakut'la görüştü, okulun eksiklerini gidererek kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

- "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla çalışıyoruz"

Erva, AA muhabirine, zor bir coğrafyada yer alan Daldere bölgesinde öğretmenlik yapmanın da büyük bir fedakarlık gerektirdiğini söyledi.

Doruklu mezrasındaki öğrenci sayısının bire düşmesi dolayısıyla Cihan Yakut'u 4 öğrencili Kardeşler mezrasına görevlendirmek durumunda kaldıklarını belirten Erva, buna rağmen Cihan öğretmenin her hafta sonu Zilan'a eğitim vermek için dağ yolundan mezraya geldiğini anlattı.

Zilan'ın annesinin öğretmen talebinde bulunması üzerine duruma kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Erva, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in de talimatıyla, devletimiz de büyüklüğünü göstererek Zilan kızımız için görevlendirme yapıldı ve Salih öğretmenimizi buraya getirdik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' şiarıyla çalışıyoruz. Bir ferdin bile eğitimden geri kalmaması için çaba gösteriyoruz. Bu köyümüzü de iyi biliyorum. Buradan profesörler de çıkmıştır. Zilan kızımızın okuyup eğitiminden geri kalmaması adına elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız."

Daha önce öğrenci sayısı 10'dan az olan köy okullarının kapatıldığını aktaran Erva, 22 Mayıs 2022'de Resmi Gazete yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle tek öğrencili okullara da öğretmen ataması yapıldığına dikkati çekti.

- "Tek öğrenci için öğretmen gönderen, okul açan devletimize Allah zeval vermesin"

Zilan'ın babası Mehmet Şefik Patır da Cihan öğretmenin kızları için çok fedakarlık yaptığını, şimdi de mezraya yeni bir öğretmenin atanmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Salih Terim'in de Zilan'a iyi eğitim vereceğine inandıklarını bildiren Patır, "Kış geliyor ve artık Cihan öğretmen buraya gelemeyecekti. Salih öğretmen gönderilmeseydi kızım derslerinden geri kalacaktı. İnşallah bundan sonraki süreç çok daha güzel olacak. Tek öğrenci için bize öğretmen gönderen, okul açan devletimize Allah zeval vermesin. Başta Sayın Bakanım olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Yeni öğretmenine ve kapanan okuluna kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Zilan Patır da "Eskiden tek öğretmenim vardı şimdi ise iki öğretmenim oldu. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

- "Zilan'a desteğimi sürdüreceğim"

Zilan için fedakarlık gösteren öğretmeni Cihan Yakut, mezraya yeni öğretmen atanmasının çok güzel bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Yakut, "Mutluluğumu tarif edemem. Artık Zilan da öğretmenine kavuştu. Mezraya gelmek benim için de zor oluyordu. Önümüz kış, hiç gelemeyecektim. İnşallah öğretmeni ile çok iyi zaman geçirir. Böyle bir işe vesile olmanın mutluluğunu da ayrıca taşıyorum. Salih hocam mezraya alışana kadar hem ona hem de yine Zilan'a desteğimi sürdüreceğim. Kar yağıncaya kadar gelmeye devam edeceğim. Bundan sonraki süreçte inşallah birbirimize sahip çıkacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu Terim ise ilk görev yerine gelmenin ve tek öğrencisiyle tanışmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Eğitim hayatı boyunca böyle bir duruma şahitlik etmediğini anlatan Terim, şunları kaydetti:

"Sıra dışı ve bir o kadar da zor bir coğrafyada görev yapacağım. Bu durum bana engel değil, Zilan'a severek eğitim vereceğim. İnşallah ilerleyen yıllarda nice Zilanlarımız olur. Cihan hoca, fedakarlığı ile çıktığım bu yolda benim için rehber oldu. Onun bıraktığı yerden görevi devam ettireceğim. Eminim ki benden sonra da buraya nice öğretmenler gelecek ve aynı fedakarlıkları yapacaktır. Devletimiz diyor ki 'Nerede olursa olsun, tek bir öğrenci dahi olsa ben öğretmen gönderirim. Yeter ki sen eğitiminden geri kalma, ülkenin geleceğinden endişe duyma. Senin eğitimin için her türlü fedakarlığı senin için yaparım.' Böyle bir imkan verdikleri için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."