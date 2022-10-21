Togg ile Trendyol kesintisiz kullanıcı deneyimi için niyet mektubu imzaladı

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak ortak çözümler geliştirmek üzere iş ortaklığı niyet mektubu imzaladı.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, Togg ve Trendyol, 3 aşamalı olarak hayata geçirilecek iş birliği kapsamında, kullanıcılar için oluşturulan hizmetleri karşılıklı olarak entegre edecek. İki şirket, entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, kendilerini başından beri küresel bir teknoloji ve mobilite ekosistemi sağlayıcısı olarak tanımladıklarını belirtti.

Planlarını hayata geçirmek üzere çalıştıklarını ve bu konuda alanının en iyileriyle iş birlikleri yaptıklarını aktaran Karakaş, "Ağa bağlı, elektrikli ve otonom akıllı cihazlar evde ve ofisteki pek çok işimizi yapabileceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor, yeni mobilite ile e-ticaretin yolları da bu noktada kesişiyor.

Trendyol'la imzaladığımız niyet mektubu ile kullanıcılar mevzuata uygun biçimde hem Togg'un hem de Trendyol'un hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan Togg akıllı cihaza, Togg akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

- "İki ekosistemin ortak yolculuğunun temelini atıyoruz"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Türkiye'nin gururu iki markanın yan yana gelerek bir ilki gerçekleştirecek olmasından büyük heyecan duyduklarını ifade etti.

Mobilitenin Trendyol'un her zaman gelişmesi için çalıştığı konseptler arasında yer aldığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Bu iş birliğini Togg'un teknoloji ve dijitalleşmedeki ilerleme ile endüstri altyapısında ülkemize yaşatacağı büyük sıçramaya Trendyol'un vereceği doğrudan katkı olarak görüyoruz. Togg'un mobilite, akıllı enerji ve akıllı yaşam çözümleri alanındaki inovasyonlarla ördüğü ekosistem sürdürülebilirlik üzerinde yükseliyor. Trendyol da yakın zamanda açıkladığı sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında, sadece kendi operasyonlarını değil tüm değer zincirini dönüştürürken çevresel ve sosyal sorunların çözümü için öncülük etmeyi hedefliyor.

Bu birlikteliği, iki teknoloji şirketinin sürdürülebilirlik alanındaki vizyon birlikteliği olarak da değerlendiriyorum. Dijitalleşme teknolojilerinde ciddi bir üretim kapasitesine ve bilgi birikimine sahibiz. Türkiye'nin 102 farklı üniversitesinden mezun 2 bini aşkın mühendisimiz, Trendyol satıcıları ve çözüm ortakları tarafından kullanılan sistemleri geliştiriyor. İş birliğimiz ile iki ekosistemin ortak yolculuğunun temelini atıyoruz."