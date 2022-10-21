Togg ile Trendyol kesintisiz kullanıcı deneyimi için niyet mektubu imzaladı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı
2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Emniyetten personelin talep ve sorunları için 'yüz yüze' iletişim
Emniyetten personelin talep ve sorunları için 'yüz yüze' iletişim
Erdoğan: Kimyasal silah iddialarının hesabını soracağız
Erdoğan: Kimyasal silah iddialarının hesabını soracağız
İşte kaza sonrası Binali Yıldırım'ın ilk görüntüsü
İşte kaza sonrası Binali Yıldırım'ın ilk görüntüsü
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
İlaç yolsuzluğunda sağlık çalışanları dahil 50 gözaltı
İlaç yolsuzluğunda sağlık çalışanları dahil 50 gözaltı
Danıştay'dan ihraç edilen 178 hakim savcıya göreve iade kararı
Danıştay'dan ihraç edilen 178 hakim savcıya göreve iade kararı
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı
'2023 vizyon belgesi' hazırlığı: 'Türkiye yüzyılı sokağı' kurulacak
'2023 vizyon belgesi' hazırlığı: 'Türkiye yüzyılı sokağı' kurulacak
Zap düştü kimyaları bozuldu
Zap düştü kimyaları bozuldu
Bir belediyeden daha işçiye zam haberi geldi: Yüzde 110 zam
Bir belediyeden daha işçiye zam haberi geldi: Yüzde 110 zam
Bakan Varank ipucu verdi: TOGG kaç lira olacak?
Bakan Varank ipucu verdi: TOGG kaç lira olacak?
TBMM'den Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama
TBMM'den Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifasına ilişkin açıklama
Binali Yıldırım: Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız
Binali Yıldırım: Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız
Öğretmenlerden bankalara promosyon misillemesi
Öğretmenlerden bankalara promosyon misillemesi
AK Parti'nin 'cemevi' teklifi TBMM'ye sunuldu
AK Parti'nin 'cemevi' teklifi TBMM'ye sunuldu
Gazi Turgut Aslan operasyonu: 18 aktif kamu çalışanı dahil 654 gözaltı
Gazi Turgut Aslan operasyonu: 18 aktif kamu çalışanı dahil 654 gözaltı
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden düzenlenmeli
Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden düzenlenmeli
Belediyeden personel maaşlarına eğitim durumuna göre ara zam
Belediyeden personel maaşlarına eğitim durumuna göre ara zam
Yurt dışından getirilen cep telefonları takibe alınacak
Yurt dışından getirilen cep telefonları takibe alınacak
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
TOKİ'nin indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı
TOKİ'nin indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı
Merkez Bankası faizi 1,5 puan indirdi
Merkez Bankası faizi 1,5 puan indirdi
MSB'den 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına yalanlama
MSB'den 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına yalanlama
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Riskli kişiler, hatırlatıcı doz aşı yaptırmalı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Riskli kişiler, hatırlatıcı doz aşı yaptırmalı
AK Parti'li vekil 'istifa ettiğini' duyurdu
AK Parti'li vekil 'istifa ettiğini' duyurdu
Sağlık'ta 16 şiddet vakası yaşandı 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Sağlık'ta 16 şiddet vakası yaşandı 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Togg gün sayıyor: 76 ülkeden 2,5 milyon insan takip etti
Togg gün sayıyor: 76 ülkeden 2,5 milyon insan takip etti
Kamyonet uçuruma yuvarlandı, kazada 3 kişi öldü
Kamyonet uçuruma yuvarlandı, kazada 3 kişi öldü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Togg ile Trendyol kesintisiz kullanıcı deneyimi için niyet mektubu imzaladı

Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş:- "Bu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan Togg akıllı cihaza, Togg akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2022 12:15
Yazdır
Togg ile Trendyol kesintisiz kullanıcı deneyimi için niyet mektubu imzaladı

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak ortak çözümler geliştirmek üzere iş ortaklığı niyet mektubu imzaladı.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, Togg ve Trendyol, 3 aşamalı olarak hayata geçirilecek iş birliği kapsamında, kullanıcılar için oluşturulan hizmetleri karşılıklı olarak entegre edecek. İki şirket, entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, kendilerini başından beri küresel bir teknoloji ve mobilite ekosistemi sağlayıcısı olarak tanımladıklarını belirtti.

Planlarını hayata geçirmek üzere çalıştıklarını ve bu konuda alanının en iyileriyle iş birlikleri yaptıklarını aktaran Karakaş, "Ağa bağlı, elektrikli ve otonom akıllı cihazlar evde ve ofisteki pek çok işimizi yapabileceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor, yeni mobilite ile e-ticaretin yolları da bu noktada kesişiyor.

Trendyol'la imzaladığımız niyet mektubu ile kullanıcılar mevzuata uygun biçimde hem Togg'un hem de Trendyol'un hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan Togg akıllı cihaza, Togg akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

- "İki ekosistemin ortak yolculuğunun temelini atıyoruz"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Türkiye'nin gururu iki markanın yan yana gelerek bir ilki gerçekleştirecek olmasından büyük heyecan duyduklarını ifade etti.

Mobilitenin Trendyol'un her zaman gelişmesi için çalıştığı konseptler arasında yer aldığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Bu iş birliğini Togg'un teknoloji ve dijitalleşmedeki ilerleme ile endüstri altyapısında ülkemize yaşatacağı büyük sıçramaya Trendyol'un vereceği doğrudan katkı olarak görüyoruz. Togg'un mobilite, akıllı enerji ve akıllı yaşam çözümleri alanındaki inovasyonlarla ördüğü ekosistem sürdürülebilirlik üzerinde yükseliyor. Trendyol da yakın zamanda açıkladığı sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında, sadece kendi operasyonlarını değil tüm değer zincirini dönüştürürken çevresel ve sosyal sorunların çözümü için öncülük etmeyi hedefliyor.

Bu birlikteliği, iki teknoloji şirketinin sürdürülebilirlik alanındaki vizyon birlikteliği olarak da değerlendiriyorum. Dijitalleşme teknolojilerinde ciddi bir üretim kapasitesine ve bilgi birikimine sahibiz. Türkiye'nin 102 farklı üniversitesinden mezun 2 bini aşkın mühendisimiz, Trendyol satıcıları ve çözüm ortakları tarafından kullanılan sistemleri geliştiriyor. İş birliğimiz ile iki ekosistemin ortak yolculuğunun temelini atıyoruz."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Brent petrolün varil fiyatı 92,29 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 92,29 dolar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Bunlar da korsan motosiklet
Bunlar da korsan motosiklet
Gaza büyük indirim yolda!
Gaza büyük indirim yolda!

Bu Habere Tepkiniz

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar, 3 yıldızlı otelde dahi kalmaya yetmiyor. Kamu misafirhane ücretlerini dahi karşılamıyor
Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Danıştay Birinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi uyarınca yapılan ceza soruşturmasında soruşturmacının talep ettiği delil istemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca Çocuk Ürolojisi alanında yan dal uzmanlık belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvuruya karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan "Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir." hükmünü iptal eden Daire kararını onadı.
Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar verdi.
Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davada son noktayı koydu.
Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Pansiyonlu okullarda resen verilen belleticilik görevleri için bazı sendikalar 2022 yılında resen verilen görevleri yapmama eylem kararı almışlardır. Bu eylem kararını Danıştay kararları ve Danıştay İdare Dava Daireleri kararları ışığında değerlendiriyoruz.
İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, emniyet mensubu polislerin zorunlu hizmet süresi olarak belirlenen sürelerden fazla olarak 2. bölgede çalışılan zorunlu ikinci bölge ikinci görev süresinde dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin istinaf mahkemeleri arasında oluşan içtihat farklılığını giderdi.
Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, bir göreve ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin ek dersle ilgili kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerektiğine dair görüş yazısı yayımladı.
Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Hem 5434, hem de 5510 kapsamında yetim aylığı alan erkek çocukların askere gitmeleri halinde aylıkları kesilmektedir.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Afyonkarahisar'da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu. Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011'de TAGEM'e "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu.
Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?
Samanlı'ya iki köprü birden

Samanlı'ya iki köprü birden

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Samanlı Mahallesi?nde Cenup Kanalı ve Deliçay üzerinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış iki köprünün yerine yapılan köprüler, törenle trafiğe açıldı.