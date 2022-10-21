Latif Şimşek'i canlı yayında darbeden sanığın tahliyesine karar verildi

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Topal bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Müşteki Latif Şimşek'in katılmadığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Topal, olay günü bir anlık gafletle öfkesini kontrol edemeyip müştekiye yönelik fiziki müdahalede bulunduğunu, bu sebeple çok pişman ve üzgün olduğunu söyledi.

Hakkındaki suçlamayı reddeden Topal, "Hakaret ve tehdit suçlarından dava açılmış ise de kesinlikle müştekiye hakaret etmedim, tehdit etmedim. Ortamda doğal olarak bir ses yükselmesi vardı ama benim müştekiye yönelik hakaret ve tehdidim olmamıştır. Şu anda yapmış olduğum hatanın bedelini zaten ödüyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Şimşek'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Dosyadaki mevcut görüntü çözümünün hatalı olduğunu düşündüklerini ifade eden Üçgül, CD'nin yeniden çözümü için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istedi.

Topal'ın avukatı Çağdaş Çelik ise dosyadaki suçun "basit yaralama" suçu olduğunu savunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Topal'ın tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve gazeteci Latif Şimşek'in "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, 6 Ağustos'ta TV 100 adlı televizyon kanalında yayımlanan "Gündeme Dair" isimli, müşteki Latif Şimşek ve Milletvekili Cemal Enginyurt'un konuk olduğu program sırasında ikili arasında tartışma yaşandığı anlatılıyor.

Diğer program konuklarının tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, bu sırada Emrah Topal'ın müşteki Latif Şimşek'i yumruk ve tokat atmak suretiyle darbettiği aktarılan iddianamede, sanığın darp sırasında müştekiye ağır küfürler ettiği belirtiliyor.

İddianamede, tüm dosya kapsamına göre sanığın olay günü müştekinin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak "kasten yaralama", başkalarının da duyacağı şekilde sarf ettiği küfürlerle de "alenen hakaret" ve tehdit" suçlarını işlediği kaydediliyor.

Sanığın "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 1 ay 15 günden 5 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.