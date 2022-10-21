Samsun'da çatıda elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri öldü
Samsun'un Havza ilçesinde binanın çatısında elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ekim 2022 15:19
Bekdiğin Mahallesi'nde bir binanın tadilatında çalışan Şerif Sezer (28) ve İbrahim Arat'ın (38) çatıya çıkartmaya çalıştıkları yağmur oluğu, yüksek gerilim hattına temas etti.
Akıma kapılan çalışanlardan Sezer, dengesini kaybederek iki katlı binadan düşerek yaşamını yitirdi.
Sağlık ekibi ve vatandaşların yardımıyla çatıdan indirilen Arat, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arat, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız