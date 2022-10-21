TTK'dan maden ocağındaki 'İş Sağlığı Koruma Odasına' ilişkin açıklama

TTK'dan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nin "İş Sağlığı Koruma Odası görüntülendi" başlıklı haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Söz konusu haberde yer alan görüntülerin kazanın meydana geldiği gün çekildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazanın meydana geldiği an, İş Sağlığı Koruma Personel Odası tahlisiye ve arama kurtarma ekiplerinin dinlenmek ya da diğer ihtiyaçlarını gidermek için kullandıkları geçici bir alana dönüştürülmüştür. Ocaktan çıkarılanların tümü iş yerindeki sağlık odalarında değil, kuyu başları ve alandaki ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilmişlerdir. Sağlık odası, olayın hemen akabinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlık personeli ve sağlık ekipmanları ile eksiksiz olarak hizmete hazır tutulmaktadır. Elim kaza sonrasında kurtarma çalışmalarının devam ettiği süreçte çekilen anlık görüntülerle habere konu odanın sürekli bu halde bulunuyormuş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır."