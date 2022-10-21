Ömer Çelik'ten Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç Azerbaycan'da kaza yapmıştı. Bir süre Azerbaycan'da tedavi gören Yıldırım ve Ayrım, bugün ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Ciddi bir kaza atlatıldığını ama herhangi bir tehlikenin olmadığını söyleyen Çelik, "Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım Bey'i, İstanbul Vekilimiz Şamil Ayrım Bey'i ve koruma görevlisi arkadaşımız Oğuzhan'ı ambulans uçakla Türkiye'ye getirmiş olduk. Dün akşamdan itibaren Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Bey sürekli olarak bizimle beraberdi. Oradaki başhekim arkadaşlarımız, sürekli olarak doktorlarımız konuyla yakından bir şekilde ilgilendi. Hepsine buradan çok teşekkür ediyoruz. Herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Ciddi bir kaza atlatıldı. Ama o kazaya göre hayati bir tehlike söz konusu değil. Orada hem Cumhurbaşkanımızın doktorlarının hem de hastanedeki Azeri doktorlarımızın ortak kararıyla Türkiye'ye hareket edilebileceği kararına varıldı. Zaten dün gece ambulans uçak gönderilmişti. Netice itibarıyla Türkiye'ye getirilebileceği kararı verildi. Şu anda hastalarımız Türkiye'de hastanelere naklediliyorlar. İnşallah belli bir tedavi süreciyle normal hayatlarına dönmüş olacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımıza da birkaç kere bilgi verdik. Biraz evvel de kendilerini bilgilendirdik. Kendileri de bugün akşam hastane ziyareti yapacaklar. Şimdilik herhangi bir sorun yok. Hayati tehlike arz eden bir sorun yok" dedi.