Bakan Soylu: Recep Tayyip Erdoğan geçen yüzyılın açıklarını kapattı

Temaslarda bulunmak amacıyla kentte bulunan Soylu, Hani ilçe meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, buradaki konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece yol, üniversite, anaokulu, dünyanın en büyük havalimanlarından birisini İstanbul'a yapmadığını, Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini de yendiğini söyledi.

Bir şey olamaz denilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bugün organize sanayi sitelerinin yetmediğini, kültür turizmi sebebiyle otellerde yer kalmadığını kaydeden Soylu, geçen hafta Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali'nin yapıldığını, on binlerce insanın her gün etkinliklere katıldığını belirtti.

"Türkiye artık başka bir boyuta geçti. Recep Tayyip Erdoğan geçen yüzyılın açıklarını kapattı. Recep Tayyip Erdoğan, 21. yüzyılın alt yapısını yaptı Türkiye'de. Amerika'ya, Avrupa'ya rağmen. Bizi bir bataklığın ve yokluğun içine çekmek istemelerine rağmen Türkiye'yi sağ salim limanlara ulaştırmasını becerebilen bir yönetim ortaya koydu. Böyle liderler yüzyılda bir gelir." ifadelerini kullanan Soylu, cesaretli, bilgi ve beceri içerisinde olunması gerektiğini kaydetti.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Ne oldu o burnu büyük Avrupa. Rusya ile Amerika savaşını başlattılar. 10 milyon Ukraynalı Avrupa'ya gitti. Sonra dünya gıda krizine girdi. Hani çıkarsalardı. Amerika sağdan soldan üfürüyor. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Avrupa diyor ki 50 yıllık, 100 yıllık planlarımı yapıyorum. Hani 50 yıllık, 100 yıllık planın. Bu kışın donacaksın soğuktan. İşleri güçleri bütün sorunları ve problemleri doğuya yıkmak. İşleri güçleri sabahtan akşama kadar Ortadoğu'dan, Orta Asya'ya, Afrika'ya kadar herkesi sömürmeye çalışmak. Kiminin bedeninden kiminin madeninden kiminin yer altı kaynaklarından istifade etmeye çalışmak."

Türkiye'yi, Diyarbakır'ı ve çocukların umudunu büyüttüklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Ama bu bize yetmez. Hiç birimize yetmez. Sebep şu, etrafımızdaki coğrafyaya istikrarsızlık veriyorlar. Hafif ayağımız biraz yan düşse o istikrarsızlığı Türkiye'ye taşıyacaklar. Gecenin saat 12'sinde, 1'inde, 2'sinde insanlar rahat ve huzurlu gidiyor. Bu da bize yetmez. Erbil de Bağdat da Şam da huzurlu olmalı, etrafımızdaki coğrafya da huzurlu olmalı. Bunu sağlamak bizim boynumuzun borcu olarak bu tarihin, bu coğrafyanın insanları olarak bizim üzerimize sorumluluk ve hükümlülüktür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak çok iş olduğunu ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu elbette ki sizin desteğinizle, sizin sayenizde, sizinle beraber. İlk kez Amerika'yı ve Avrupa'yı böyle yakaladık. Yıllarca kafamıza vurdular. Yapacağımız çok iş var. Yeter ki bu bölgeyi, coğrafyayı bu istikrarsızlıklardan Ortadoğu'yu, Orta Asya'yı kurtarabilme imkanına sahip olalım. Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda dünyaya eminlik veren bir lider. Hedefimiz bu yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmaktır. İlk kez bu fırsatı hep beraber yakaladık. Bize itimat edin, bize güvenin. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan sizi büyükelçiliklerin masasında pazarlığa oturtmadı. Bu milleti ve ülkeyi oturtmadı. Türkiye'ye posta koymaya kim çalışmışsa, kim parmak sallamışsa onlara gereğini yerine getirdi. Bu ülkede ay sonu emekli maaşları ödenecek mi ödenmeyecek mi diye insanlar tereddüt halindeydi. Acaba kasada para var mı diye. Bugün böyle bir Türkiye yok. Tarihi turizm rekorlarını kırıyoruz. Tarihin üretim rekorlarını kırıyoruz. Elbette sıkıntılarımız var. Ben yok demiyorum. Ama Avrupa patinaj yaparken bu sıkıntıları aşacak ve buradan fırsat üretecek lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birileri iftira atar. Biz gittiğimiz yolu biliriz. Kimse söylenenleri çarpıtmasın. Bizim bir tek kırmızı çizgimiz var o da terördür. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olalım. İnşallah bu meseleleri hep birlikte aşmaya çalışalım."

- "300 yıldır ilk kez böyle bir fırsat yakaladık"

Daha sonra Dicle ilçesine geçen Bakan Soylu, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, kimsenin söylediği sözle, yaptığı işle ilgilenmediklerini, tek çizgilerinin terör olduğunu belirtti.

Terörün dışında siyaset olarak kim ne söylerse söylesin, kimsenin düşüncesinden endişe etmediklerini ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Biz doğru yolda gittiğimize, hakikat yolunda ilerlediğimize inanıyoruz. Ne kadar gidebilirsek, ne kadar yapabilirsek bu milletin hakikat yolculuğu sona ermez. Biz düşeriz, bayrağı gelir bir hakikat yolcusu alır, yoluna devam ettirir. Bizim yapacaklarımız var. Görüyorsunuz Amerika, Avrupa'yı kimler idare ediyor, görüyoruz. Meselelerden haberleri yok, dünyada ne olduğunu farkında değiller."

Türkiye'de Müslümanlığın minferi Doğu ve Güneydoğu olduğunu kaydeden Soylu, şöyle devam etti:

"Ama burada bir kültür terörizmiyle beraber annemizi, babamızı, geleceğimizi, büyüğümüzü bizden ayırmaya çalıştılar. Burada başka şekilde ayırdılar. PKK'yla öbür tarafta da televizyonlarla ayırmaya çalışıyorlar. Her bir taraftan maşayla altımızı eşmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da FETÖ'yle bunu yapamaya çalıştılar. Hep bir istismar vesilesi. Biz bu medeniyetimize inanıyoruz. Biz bu medeniyetimizi dünyaya nakşetmekle mükellefiz. 300 yıldır ilk kez böyle bir fırsat yakaladık. 300 yıldır Avrupa'yı, Batı'yı böyle yakaladık. Hem de muhafazakar devrimci Tayyip Erdoğan'la yakaladık."

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'nun çocuklarını okutmak için dünyayla mücadele ediyor, Amerika'yla kavga ediyor. Hadi oradan, iftiracılar, istismarcılar. Biz sizin emrine amadeyiz. Biz hizmetkarlığa talibiz, Recep Tayyip Erdoğan öğretti bunu. Yine hizmetlerle, eserlerle geliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın her Diyarbakır'a geldiğinde heyecanlanırım. Çünkü küresel oyuna karşı söyleyeceği benim için önemlidir. İnsanları nasıl kucaklayacağı insanları nasıl kardeş olarak bir arada tutacağı o tevhit anlayışını nasıl bütünleştireceği, annelere, kadınlara ne söyleyeceği, gençlere hangi umudu vereceği. Diyarbakır sadece Diyarbakır değildir, Balkanlar'dır Orta Doğu'dur, Orta Asya'dır. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. Allah sizden razı olsun. Yıllardır geri adım atmadınız. Minnettarız ve müteşekkiriz. Sonuna kadar emrinize amadeyiz. Pazar günü muhafazakar devrimci Tayyip Erdoğan'a hep birlikte sahip çıkacağız. Ona atılan iftiraların her birine hep beraber cevap vereceğiz. Getirdiği, yaptığı hizmetlerle alakalı da başımız gözümüz üstüne diyeceğiz. O da başım gözüm üstüne diyor."

Soylu, Eğil ilçesinde de AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki konuşmada da Avrupa'nın son 3 yılda terör örgütleri PYD ve PKK'ya 2 milyar dolar yardım ettiğini aktaran Bakan Soylu, "Niçin, terör yükselsin, üretim, sanayi siteleri olmasın, 81 ilde Tunceli'de, Şırnak'ta, Hakkari'de, Diyarbakır'da üniversitede çocuklarımız rahat okumasınlar, geleceği, umudu hayal etmesinler." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Terör örgütünü bu ülkenin başına bela etmelerinin sebepleri bu ülkenin bu insanların değerlerinden ayrılmalarını temin etmek içindir. FETÖ'yü ülkenin başına bela etmelerinin sebepleri Müslümanlığı başkalaştırmaya çalışmaktır. DEAŞ'ı ülkenin başına bela etmelerinin İslam'ı dünyaya başka türlü anlatmaya çalışmaktır. Bu Amerika ve Avrupa'nın tezgahıdır. Bu tezgaha düşmeyen Recep Tayyip Erdoğan'dır."