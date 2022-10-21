Erzurum'da FETÖ'den yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 18 Ekim'de yakalanan Z.B, N.K, M.K, U.G, A.K, E.S, N.I, Y.T, T.A, E.K, A.Y.Ş, S.G. ve E.B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Şüphelilerden Z.B, N.K, M.K, U.G, A.K, E.S. ve N.I. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bu arada Z.B'nin, FETÖ'nün Erzurum'daki sözde memurlar sorumlusu olduğu belirtildi.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramalarda, 25 bin 655 lira, 770 avro, 50 dolar ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.