DP Ordu Milletvekili Enginyurt hakkında fezleke düzenlendi

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, 6 Ağustos'ta TV 100 adlı televizyon kanalında canlı yayınlanan programda müşteki Şimşek ve Enginyurt'un arasında tartışma yaşandığı anlatıldı.

Tartışma sırasında Enginyurt'un, Şimşek'e sinkaf ettiği, bu ifadelerin eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle "alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilen fezlekede, Enginyurt'un müştekiye karşı yürüyerek, elinden tutup bırakmayarak ve "seni yaşatmam" şeklindeki söylemi, "tehdit" suçunu, Şimşek'in kollarından ve ellerinden tutup sıkarak müessir fiil uygulamak suretiyle de "kasten yaralama" suçunu işlediği vurgulandı.

Milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturmaların Meclis'in dokunulmazlığını kaldırmasına bağlı olduğu hatırlatılan fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Enginyurt hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.