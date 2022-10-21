Bakan Akar: Yunan adaları silahlandırılıyor

Çeşitli programlara katılmak için Edirne'ye gelen Bakan Akar, gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Akar, "Türkiye'de savunma sanayinde cin şişeden çıktı. İnşallah bundan sonra uçağımızı da tankımızı da yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. El ele vererek daha önce olan ciddi sıkıntılarımızın tamamını bitirdik. Topumuzu ve helikopterimizi yapıyoruz. Gemimizi tasarladık inşasını yapıyoruz, ihracatını yapıyoruz. SİHA'mızı, İHA'mızı, TİHA'mızı yaptık" ifadelerini kullandı.

"Kimseye muhtaç olmayacağız"

Türkiye'nin hiç kimseye muhtaç olmadığını belirten Bakan Akar, "Bugüne kadar biz parasını verdiğimiz zaman dahi alamıyorduk. Parasını verdiğimiz motorun bakımını yaptıramıyorduk. Şimdi çok şükür bunları ihraç eder hale geldik. Mehmetçiğimiz de bunları çok etkin bir şekilde kullanıyor. Bu çalışmalar aynı zamanda dostumuz kardeşimiz olan ülkeler için de yoğun bir şekilde kullanıldı, kullanılıyor. Hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yapabiliyoruz. Bir gemi topu var, bu meşhur bir gemi topu. Bunu dünyada 3-4 ülke yapabiliyor. Biz yaptık. İnşallah eksik ne varsa bunları da yapmak suretiyle, ülkemizi savunmak, güvenliğimizi sağlamak için bunları kendimiz yapacağız. Kimseye muhtaç olmayacağız" diye konuştu.

"Benzin, mazot, lastik vermediler, bugünlere bir daha düşmeyeceğiz"

Geçmiş zamanda 2 gemi parası verildiğini vurgulayan Bakan Akar, "Geçmiş yıllarda 2 gemi parası verdik, gemi vermediler. Benzin, mazot, lastik vermediler. Bugünlere bir daha düşmeyeceğiz. Bunları önlemek için ne lazımsa gece gündüz çalışmak suretiyle bunun üstesinden geleceğiz. Türkiye Cumhuriyetinin bekasını ve refahını riske ve tehdide atmayacağız" şeklinde konuştu.

"Mehmetçik, cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor"

Mehmetçiğin son zamanlarda Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığını ifade eden Bakan Akar, "Mehmetçik Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Bir tarafta hudutlarımızın güvenliği diğer taraftan terörle mücadele ve bu terörlerle mücadele yurtiçinde, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde devam etmekte. Bunun yanı sıra denizlerimizde Karadeniz, Ege, Akdeniz'de ve semalarımızda hava sahsında ülkemizin ve milletimizin hak, hukuku neyse sonuna kadar savunmak suretiyle ancak barışçıl yol ve yöntemleriyle önceleyerek diyalog diyoruz, barış diyoruz" diye konuştu.

"Türkler ve Kürtler kardeştir, bunun dışında konuşmak alçaklıktır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tek hedefleri 85 milyonu terör belasından kurtarmak olduğunu söyleyerek, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Tüm Mehmetçiğin yaptığı şey en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle 40 yıldan beri terör belasından asil milletimizin başına, 85 milyonun başına bela olan bu terörden halkımızı kurtarmak, 85 milyonu kurtarmak tek hedefimiz bu. Fakat bazıları kimyasal silah meselesinde olduğu gibi fitneyle, fesatla, yalanla, dolanla bir takım girdilerle insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Bunlardan biride bu. Yani biz teröristlerle mücadele ettikçe sanki içerde ve dışarıda bazıları Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye, Kürt kardeşlerimizle mücadele ediyormuş gibi bir iftira kampanyası yürütüyorlar. Bu kesinlikle söz konusu değil. İçinizde Kürt kardeşlerimiz olabilir. Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle mücadele ettiğimiz asla söz konusu değil. Biz yüz yıllarca beraber yaşıyoruz. Biz kız aldık, kız verdik. Türkler ve Kürtler kardeştir ve bunu dışında konuşmalar alçaklıktır. Biz tek yumruk tek yürek olarak bu vatanı savunduk, bu vatanı kurduk bu günlere geldik. Bundan sonra inşallah birlik beraberlik içinde yaşayacağız. Bundan en büyük göstergeleri Çanakkale'ye gidin bakın Türkler ve Kürtler yan yana yatıyor. Biz biriz beraberiz" dedi.

"Dağda, çukurda başaramadılar, 15 Temmuz'da da bertaraf oldular"

15 Temmuz darbe girişimine değinen Akar, "Dağda başaramadılar, çukurda başaramadılar, bu sefer 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bir şeyler yapmaya çalıştılar. Çok şükür vatanın gerçek evlatları ile bertaraf ettik. Harekat durmadı devam etti. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde ne var ne yok kampların hepsi teröristlerin başlarına yıkıldı" dedi.

"Ukrayna limanlarındaki 25 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine gitti"

Tahıl sevkiyatı ile birlikte fiyatların düştüğünü söyleyen Bakan Akar, "Çok şükür Ukrayna limanlarında ki 25 milyon tondan fazla tahılı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine gitmesi mümkün oldu. Eğer bu mümkün olmasaydı ciddi şekilde zarar ziyan görecektik. Biz dahi görecektik. Çünkü açlık bu. Çevremizde açlık başladığı zaman bu çok ciddi bir şekilde güvenlik sorunu haline dönüşecekti. Bu tahıl konusu o bakımdan önemli şimdi tahıllar ihtiyaç sahiplerine gittikten sonra ciddi şekilde gıda sorununa çözüm geldi. Tabi bu arada tahıl fiyatları çok artmıştı, çok yükselmişti. Bu yapılan uygulama ile birlikte tahıl sevkiyatının başlaması ile birlikte fiyatlarda ciddi düşüş olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Şuana kadar 8 milyon tahıl İstanbul'a getirildi"

İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurulduğunu ifade eden Akar, "Şuana kadar yapılan çalışmalar sonucunda Rusya ile ayrı Ukrayna ile Sayın Cumhurbaşkanımızın gözetiminde çalışmalar yapıldı. Ondan sonra şuana kadar 8 milyon tondan fazla tahıl İstanbul' gönderildi. İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kuruldu. Ruslar var, Ukraynalılar ver, Birleşmiş Milletler var ve biz varız. Ukrayna ve Rusya arasından problem haline gelen rehine problemini yine Türkiye çözdü" dedi.

"Yunan adaları silahlandırılıyor"

Türkiye'nin barışçıl yönteme baş vurmasına rağmen Yunanistan'da adaların silahlandırıldığını belirten Akar, "Yunanistan ile görüşelim konuşalım dedikçe arkadaşlarımız bunu zafiyet bir şekilde algılanmamasın. Bütün problemleri çözmek için buyurun gelin kimseye güvenmeyin Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemleri ikili görüşmeler ile çözelim bunu başkalarına havale etmeyin ve başkalarından medet ummayın. Çünkü şunu bilin Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefiktir. Bunun bilincine varın. Sabırla, şefkatle barış elimizi uzattık. Burada barışın hakim olması için yapılması gereken ne varsa bunları yapın. Türk-Yunan sorunları dediğimiz zaman bizim söyleyeceğimiz şey bu. Bunun için bizim heyetlerimiz 2 kere Yunanistan'a gitti, onlar 1 kere Türkiye'ye geldi. Toplantının 4.sü Türkiye'de yapılması lazım, 2 yıldan beri bekliyoruz. En son gittiğim NATO bakanlar toplantısında muhatabımız olan savunma bakanı arkadaşımızı bu konuda beklentimizi ilettik. Gerçekten çözüm istiyorlarsa herhangi bir Yunanistan'ı şımartmak değil, haksız girişimlerine, eylemlerine, söylemlerine göz yummak değil tarafsız olmaları, adil olmaları ve hukuk çerçevesinde davranmaları. Adalar silahlandırılıyor bunu bütün kitaplar yazıyor, anlaşmalarda yazıyor. Lozan yazıyor, haz anlaşması yazıyor siz anlaşmalara rağmen bunu yapıyorsunuz ve bunlarında kabulünü bekliyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Biz bütün bunlara rağmen görüşelim, diyoruz. Bir şekilde barışçıl yöntemlerle yaşamanın yollarını bulmayı istiyoruz" diye konuştu.