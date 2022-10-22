22 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Marmara Derin Deşarj Sistemi Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.
(Tekirdağ/14.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı'nın açılışında konuşacak.
(Sivas/09.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı Ödül Töreni'ne katılacak.
(Antalya/10.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Hekimhan Yolu açılış törenine iştirak edecek.
(Malatya/15.00)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek, konferansın ardından basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/10.00/17.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasına HangiKredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir ve Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.30/20.00/Trabzon/17.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü-Pendikspor, Manisa FK-Çaykur Rizespor, Altay-Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor-Altınordu maçları yapılacak.
(Ankara/Manisa/13.30/İzmir/16.00/Denizli/19.00)
3- Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 2. hafta maçları başlayacak. B Grubu'ndaki derbide Fenerbahçe, Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk edecek.
(İstanbul/15.00)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasına Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Onvo Büyükçekmece Basket-Türk Telekom, Galatasaray Nef-Beşiktaş Emlakjet ve Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/15.30/18.00/Manisa/20.30)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası başlayacak; Emlak Konut-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş, Bursa Uludağ Basketbol-OGM Ormanspor, Antalya 07 Basketbol-Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/14.30/Bursa/13.00/Antalya/14.00/Ankara/16.00)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta Cizre Belediyespor-TÜRŞAD, Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor, Altekma-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ maçlarıyla tamamlanacak.
(Şırnak/13.00/Ankara/Hatay/14.00/İstanbul/15.00/Bursa/İzmir/18.30)
7- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup maçlarına devam edilecek. A Grubu'nda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Kuzeyboru, Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit, B Grubu'nda İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor-Türk Hava Yolları, C Grubu'nda Nilüfer Belediyespor-PTT ve Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.
(Ankara/16.30/19.00/Bursa/13.00/15.30/İzmir/13.00/15.30)
8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftası tek maçla tamamlanacak; Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasına 4 maçla devam edilecek.
9- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında Arjantin'de sıralama mücadelesi ve ilk yarışa çıkacak.
(San Juan/21.00)
10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Malezya'da düzenlenen 19. ayak mücadelesinde sıralama turu yapılacak.
(Sepang/10.05)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız