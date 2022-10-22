Cumhurbaşkanı Danışmanlığına iki yeni atama
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ekim 2022 02:11
Atama Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Orhan Karakurt ve Cengiz Başaran atandı.
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Orhan KARAKURT atanmıştır.
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Cengizhan BAŞARAN atanmıştır.
21 Ekim 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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