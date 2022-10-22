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Bakan Çavuşoğlu: Toplumun her kesiminin dış politikaya katkısına çok önem veriyoruz

'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Mersin'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin Üniversitesi'nde 'Gişimci ve insanı Türk Dış Politikası Buluşması' kapsamında öğrencilerle buluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2022 03:49
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Bakan Çavuşoğlu: Toplumun her kesiminin dış politikaya katkısına çok önem veriyoruz

Vali Ali Hamza Pehlivan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın da hazır bulunduğu programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, toplumun dış politikaya katkısını önemsediklerini belirterek, "Artık dünyada çok katmanlı bir dış politika var. Çok katmanlı olunca, çok aktörlü olması gerekiyor. Tek başına dışişleri bakanı, ilgili diğer bakanlarımız ve bakanlıklarımızın, kariyer diplomatlarımızın üstesinde geleceği bir alan olmaktan çıktı. O yüzden toplumun her kesiminin dış politikaya katkısına çok önem veriyoruz. Bugün kendinizi hiçbir zaman küçümsemeyin. İnternette bile Türkiye ile ilgili tartışmalarda, sosyal medyada yorum yapan, Türkiye'yi güzel bir şekilde anlatan herkesin diplomasimize aslında bir faydası var. Modern diploması anlayışında herkes bir aktördür, herkesin dış politikaya katkısı vardır. Özellikle gençlerin rolünü biz önemsiyoruz. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Gerçekten yakalamak çok güç. Yani izleyip, analizini yapmak bile çok güç. Dış politika analizinde yapay zekadan faydalanıyoruz. Dolayısıyla gerçekten gençler bir ülkenin itici gücüdür, o yüzden kendinizi küçümsemeyin. Biz ikili ve çok taraflı diplomasi diye ikiye ayırıyoruz ama son dönem temaslarımıza baktığımız zaman çok taraflı diploması yoğunluk kazandı. Aslında bunun bir sebebi şu. Bugün etkin çok taraflılığa inanıyoruz ve buna da ihtiyacımız var. O kadar çok sorun, o kadar çok sorun var ki bir ülke ne kadar aktif olursa olsun bu sorunların üstesinden gelebilmek için çok taraflı platformlarda işbirliği gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda izlediği dış politikasının takdir edildiğine dikkat Bakan Çavuşoğlu, "360 derece dış politika izliyoruz. Yani tek yöne bakamıyoruz. Böyle bir lüksümüz yok. 2 yada 3'ü arasında bir tanesini seçme lüksümüz yok. Gayet güzel bir şekilde herkesle ilişkilerimizi biz sürdürebiliriz, herkesle iyi geçinebiliriz. NATO üyesiyken Rusya ile diyaloğumuz iyi olabilir. Burada alternatif göstermeden gayet ilişkiler iyi yürütülebilir. Ukrayna-Rusya savaşında herkes şunu söylüyor. İyi ki hem Rusya ile hem de Ukrayna ile görüşebilen bir ülke var, Türkiye var. Dolayısıyla 360 derece herkesle sürdürdüğümüz ilişkilerimizin sadece bir örneği. Çok yönlü dış politika izlemek hem coğrafyamızın hem tarihimizin hem de aklın gereğidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'den büyüktür' sözünün artık uluslararası bir çağrı haline geldi. ABD bile bunu söylemeye başladı ki o 5 ülke arasında kendisinin olmasına rağmen. Çünkü Ukrayna krizinde gördük ki 5 ülkeden 1'i hayır dediği zaman BM Güvenlik Konseyi karar alamıyor. Savaşı sonlandıramıyor. Pandemi gibi herkesin ortak meselesi olan bir konuda bile 3 ay sonra BM bir karar alabildi. Bu durumda çatışmaların sonlandırılması mümkün olmuyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyelik sistemi sorun. Veto hakkının olması bir sorun, kapsayıcı değil. Teknolojik, ekonomik, sosyal değişime rağmen hiç değişmeyen BM, yeni sorunlara da maalesef cevap veremiyor" diye konuştu.

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