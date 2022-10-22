Rum pasaportuyla bahis vurgunu

Yasa dışı bahis savaşında

8 Şubat'ta Lefkoşa'da öldürülen Halil Falyalı'nın Rum pasaportu taşıdığı ortaya çıktı. Falyalı, Avrupa'daki faaliyetlerini bu pasaportla yürüttü. Pasaportu "Halil Cahit" adıyla alan Falyalı'nın doğum yeri Güney Kıbrıs'ın Baf bölgesi olarak görülüyor. Pasaporta, 2,5 milyar liralık yasa dışı bahis gelirinin izi sürülürken ulaşıldı.

BANKADAN KRİPTO PARAYA

MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tespitlerine göre karapara çeşitli yollarla önce Türkiye'de 1299 kişi ve 23 şirketin banka hesaplarında toplandı. Hesaplardan 218'i, 2019-2022 yılları arasında 3 kripto para borsasına 2,5 milyar lira transfer etti ve varlık 320 milyon dolarlık Bitcoin'e dönüştü.

40 MİLYON DOLARI FALYALI'NIN

40 milyon dolarlık kısmı önce yasa dışı bahis merkezi Malta'ya, ardından KKTC'de aktarıldı. Paraların transfer edildiği hesaplar ise Halil Falyalı ile birlikte Falyalı'nın eşi Özge Taşker, kuzeni İbrahim Tokkan ve Falyalı'nın kumarhane müdürü Hakan Atıcı'nın da aralarında olduğu 11 kişiye ait.

NİSANDA TESPİT EDİLDİ

Kripto paranın KKTC'den önceki durağı olan Malta incelenirken "Halil Cahit" ismi öne çıktı. Nisan ayında Halil Cahit'in aslında Halil Falyalı olduğu ve çıkardığı Rum pasaportuyla faaliyetlerini yürüttüğü anlaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis operasyonuna karışan 46 kişiye yönelik önceki gün operasyon düzenlenmiş, 40 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konulmuştu. Operasyonların başlangıç olduğu belirtilirken, yeni dalga operasyonlar bekleniyor. 280 milyon değerindeki kripto paranın trafiği de inceleniyor.

Abdullah Sarıca