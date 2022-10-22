Nureddin Nebati'den ödeme müjdesi! 6 bin liraya kadar çıkacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kıyı balıkçılarına ödeme yapılacağını açıklayarak, "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz." dedi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ekim 2022 11:10
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz.
0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirileceğiz." dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız