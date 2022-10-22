Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler için mevlit okutuldu

İl Müftülüğü tarafından Amasra ilçe merkezindeki Ulu Cami'de gerçekleştirilen mevlit programında, İstanbul'dan gelenlerin de yer aldığı din görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Amasra Müftüsü Oğuz Yılmaz, il genelinde gerçekleştirilen mevlit programları için İstanbul İl Müftülüğünden 80 din görevlisinin geldiğini söyledi.

Din görevlilerinin il merkezi, ilçe ve beldelerdeki camilerde mevlit programına katıldığını aktaran Yılmaz, "İstanbul Müftülüğümüz ve din görevlilerimizin hepsinden düşünceli davranışlarından dolayı Allah razı olsun." dedi.

Cami çıkışında ise Türk Kızılay ve Türk Eczacılar Birliği tarafından ikramlarda bulunuldu.

Mevlit programına, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayatını kaybeden madencilerin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Bartın Merkez Aşağı Cami'de, Ulus ilçesindeki Hasan Dede Camisi'nde, Kozcağız beldesindeki Merkez Cami'de, Arıt köyündeki Merkez Cami'de ve Hasankadı beldesindeki Merkez Cami'de de mevlit okutuldu, dua edildi.