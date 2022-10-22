Boğaziçi Üniversitesi Kültürel Miras Müzesinin çatı katında yangın çıktı
Boğaziçi Üniversitesi Kültürel Miras Müzesinin çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2022 14:15
Üniversitenin Güney Kampüsü'ndeki 4 katlı ahşap müzenin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaparken itfaiyeye haber verildi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız