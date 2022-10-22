Türkiye yeni milli mühimmatlarını göreve hazırlıyor

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
'Son 4,5 yılda yurt içindeki Suriyeli sayısı değişmedi'
'Son 4,5 yılda yurt içindeki Suriyeli sayısı değişmedi'
Bakanlık çocuklar için zararlı 1555 siteye müdahale edecek
Bakanlık çocuklar için zararlı 1555 siteye müdahale edecek
İsveç Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
İsveç Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
Öğrencinin 'vegan menü' talebi KDK'nin girişimiyle karşılandı
Öğrencinin 'vegan menü' talebi KDK'nin girişimiyle karşılandı
Bakan Koca'dan Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 102 zanlıdan 32'si tutuklandı
Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 102 zanlıdan 32'si tutuklandı
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına iki yeni atama
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına iki yeni atama
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
'Ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri kendi bürolarını açabilecek'
'Ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri kendi bürolarını açabilecek'
Bakan Bilgin'den 'maden ocağı patlaması' açıklaması: Bu işin üstüne gidiyorum
Bakan Bilgin'den 'maden ocağı patlaması' açıklaması: Bu işin üstüne gidiyorum
BDDK'dan kredi kullanımında yeni sıkılaştırma
BDDK'dan kredi kullanımında yeni sıkılaştırma
Dağda terörist, şehirde öğretmen
Dağda terörist, şehirde öğretmen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 'kripto para' tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 'kripto para' tavsiyesi
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu genişletiliyor
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu genişletiliyor
MEB ile Belediyeden iş birliği: Öğrencilere aylık 500 TL destek
MEB ile Belediyeden iş birliği: Öğrencilere aylık 500 TL destek
AYM karar verdi: Kozlu maden ocağındaki patlamada yöneticiler yargılanacak
AYM karar verdi: Kozlu maden ocağındaki patlamada yöneticiler yargılanacak
2022-KPSS Lisans cevap kağıtları erişime açıldı
2022-KPSS Lisans cevap kağıtları erişime açıldı
Karamollaoğlu'na rakip olmuştu, Prof. Gündoğan adaylıktan çekildi
Karamollaoğlu'na rakip olmuştu, Prof. Gündoğan adaylıktan çekildi
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de atacağız'
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de atacağız'
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Emniyetten personelin talep ve sorunları için 'yüz yüze' iletişim
Emniyetten personelin talep ve sorunları için 'yüz yüze' iletişim
Erdoğan: Kimyasal silah iddialarının hesabını soracağız
Erdoğan: Kimyasal silah iddialarının hesabını soracağız
İşte kaza sonrası Binali Yıldırım'ın ilk görüntüsü
İşte kaza sonrası Binali Yıldırım'ın ilk görüntüsü
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
İlaç yolsuzluğunda sağlık çalışanları dahil 50 gözaltı
İlaç yolsuzluğunda sağlık çalışanları dahil 50 gözaltı
Danıştay'dan ihraç edilen 178 hakim savcıya göreve iade kararı
Danıştay'dan ihraç edilen 178 hakim savcıya göreve iade kararı
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı
'2023 vizyon belgesi' hazırlığı: 'Türkiye yüzyılı sokağı' kurulacak
'2023 vizyon belgesi' hazırlığı: 'Türkiye yüzyılı sokağı' kurulacak
Zap düştü kimyaları bozuldu
Zap düştü kimyaları bozuldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye yeni milli mühimmatlarını göreve hazırlıyor

TÜBİTAK SAGE, Cumhuriyet'in 100. yılında, yürüttüğü mühimmat projelerinde önemli eşiklere ulaşacak- İlk milli hava-hava füzeleri Bozdoğan ve Gökdoğan 2023'te envantere girecek- SOM-B2 varyantının doğrulama çalışmaları, SOM-J füzesinin de atışlı testleri tamamlanacak- Müşterek, modern, milli mühimmat konsepti ürünü Kuzgun'un SİHA versiyonunun atışlı testler gerçekleştirilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2022 14:39
Yazdır
Türkiye yeni milli mühimmatlarını göreve hazırlıyor

- Türk savunma sanayisi, Cumhuriyetin 100. yılında kullanılmaya başlanacak yeni milli mühimmat çözümleriyle güvenlik güçlerine güç katacak.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli tasarım ofisi ve AR-GE merkezlerinden olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bugüne kadar birçok ürünü farklı üreticilerle seri üretime taşıdı.

Ülkeye çeşitli mühimmat ve füze sistemleri kazandıran TÜBİTAK SAGE, Cumhuriyet'in 100. yılında bunlara yenilerini ekleyecek.

TÜBİTAK SAGE, yürüttüğü çalışmalarda geldiği son noktayı SAHA İstanbul tarafından 25-28 Ekim'de düzenlenecek SAHA Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda gözler önüne serecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, milli ve özgün olarak tasarlanan Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) füzelerinin üretimleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları devam edecek.

SOM ürün ailesi ile Türk Hava Kuvvetlerine 250 kilometreden yüksek hassasiyetle hedefleri imha yeteneği kazandırılıyor.

TÜBİTAK SAGE'nin, bu yıl ve 2023'te devam edeceği çalışmalarla ardışık delici harp başlığına sahip SOM-B2 varyantının doğrulama çalışmaları tamamlanacak, su üstü hareketli hedef vurma yeteneğine sahip veri bağlı varyantlarının yer, uçuş ve atış testleri gerçekleştirilecek.

Milli imkanlarla geliştirilen SOM füzesi alt bileşenlerinin füze entegrasyonları gerçekleştirilerek yer, uçuş ve atış testleri yapılacak.

Uçakların dahili silah istasyonuna uyumlu olarak geliştirilen SOM-J füzesinin de atışlı testlerinin tamamlanması hedefleniyor.

- İlk milli hava füzeleri için geri sayım ve Siper Ürün-2 atışı

Göktuğ hava-hava füze sistemleri ailesi üyeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'a yönelik çalışmalarda da sona gelindi.

Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin 2023 yılı içerisinde envantere girmesi planlanıyor.

ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı yapısı ile geliştirilen Siper Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi Projesi kapsamında 2023 yılında Ürün-2 atışlı testin icrası ve bu test için gerekli tasarım, tasarım doğrulama ve entegrasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

- Daha yetenekli ve hızlı üretilen güdüm kitleri

KAPAT [X]

TÜBİTAK SAGE, bombaların etkinlik ve hassasiyetini artıran güdüm kitlerine yönelik çalışmalarına da devam edecek.

HGK-82, HGK-83 ve KGK 82/83 güdüm kitlerinin seri üretimleri ve Güdüm Kitleri İyileştirme ve Geliştirme Projesi çalışmaları devam edecek.

Bu çalışmalar kapsamında güdüm kitlerinde lazer ve diğer arayıcı başlıkların, farklı yeteneklerin, karıştırmaya karşı dayanıklı antenlerin olduğu, daha hızlı üretime yönelik iyileştirmeleri içeren faaliyetler yürütülüyor.

- Kuzgun için atış zamanı

Termobarik harp başlığına sahip SARB-83 seri üretim faaliyetleri sürdürülecek. Ardışık delicili uçak bombası SARB-83, Mk-83 gibi uçaktan atılan mühimmatlarla eş değer geometride kanatlı güdüm ve hassas güdüm kitiyle kullanılacak bir çözüm olarak geliştirildi.

Yeni nesil güdüm kiti Gözde'nin Akıncı TİHA'dan ilk atışı sonrasında geliştirme çalışmalarına devam edilecek. Bir diğer yeni nesil güdüm kiti Gökçe'nin prototip üretimleri sürdürülecek.

Müşterek, modern, milli mühimmat konsepti ile tasarımına başlanan Kuzgun mühimmatının SİHA versiyonunun prototip üretimleri ve uçuş testleri tamamlandı. Platform hazırlıklarının tamamlanmasının ardından atışlı testler gerçekleştirilecek.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakanlık çocuklar için zararlı 1555 siteye müdahale edecek
Bakanlık çocuklar için zararlı 1555 siteye müdahale edecek
THY'nin Lizbon-İstanbul seferi 'bomba şakası' nedeniyle iptal edildi
THY'nin Lizbon-İstanbul seferi 'bomba şakası' nedeniyle iptal edildi
2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı
2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı
Emniyetten personelin talep ve sorunları için 'yüz yüze' iletişim
Emniyetten personelin talep ve sorunları için 'yüz yüze' iletişim
İKÇÜ'den, kampüste yemek dağıtımına izin verilmediği iddiasına yanıt:
İKÇÜ'den, kampüste yemek dağıtımına izin verilmediği iddiasına yanıt:
Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar
Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Bu Habere Tepkiniz

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?
Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu Genel Yazısının iptaline ilişkin davayı karara bağladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı
Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar, 3 yıldızlı otelde dahi kalmaya yetmiyor. Kamu misafirhane ücretlerini dahi karşılamıyor
Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Danıştay Birinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi uyarınca yapılan ceza soruşturmasında soruşturmacının talep ettiği delil istemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.
İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca Çocuk Ürolojisi alanında yan dal uzmanlık belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvuruya karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan "Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir." hükmünü iptal eden Daire kararını onadı.
Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar verdi.
Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davada son noktayı koydu.
Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Pansiyonlu okullarda resen verilen belleticilik görevleri için bazı sendikalar 2022 yılında resen verilen görevleri yapmama eylem kararı almışlardır. Bu eylem kararını Danıştay kararları ve Danıştay İdare Dava Daireleri kararları ışığında değerlendiriyoruz.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Afyonkarahisar'da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu. Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011'de TAGEM'e "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu.
İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, emniyet mensubu polislerin zorunlu hizmet süresi olarak belirlenen sürelerden fazla olarak 2. bölgede çalışılan zorunlu ikinci bölge ikinci görev süresinde dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin istinaf mahkemeleri arasında oluşan içtihat farklılığını giderdi.
Ankara yolunun alternatifi köprülerle şekilleniyor

Ankara yolunun alternatifi köprülerle şekilleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Otosansit ve Değirmenönü mahallesini birbirine bağlayan Balıklıdere Köprüsü?nün temelini attı.