Bursa'da mağaza izdihamına polis müdahale etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki ev eşyası satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. İçeri girmek isteyen kalabalık, mağazanın camlarını kırdı. Bölgeye sevk edilen polis, açılışı iptal ederek, kalabalığı dağıttı.



Özlüce Mahallesi'ndeki mağazanın önünde, açılış saatinden önce çok sayıda kişi toplanarak uzun kuyruklar oluşturdu. Bu kişiler, kapıların açılmasının ardından içeri girebilmek için adeta birbirlerini ezdi.



YARALANANLAR OLDU

Hafif yaralananlara, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Ayrıca iş yerinin bazı camlarının kırıldığı görüldü. Yaşanan olayların ardından iş yeri çalışanları, tehlikenin büyümemesi için satış yapılmayacağını duyurdu.

Buna rağmen mağazanın önünde bekleyip kapıyı zorlamaya devam edenler, polis tarafından megafonla anons edilerek dağıtılmaya çalışıldı.