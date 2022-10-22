Samsun'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde, kolonya içtiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2022 16:23
Aktekke Mahallesi'ndeki evinde 18 Ekim'de kolonya içtiği söylenen Ahmet O. (55), bir süre sonra fenalaştı.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet O, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Ahmet O. müdahaleye karşın kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız